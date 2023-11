GP de Las Vegas: O frio faz suar Verstappen

As queixas habituais dos pilotos e engenheiros no que diz respeito aos pneus: Os pneus aquecem demasiado e desgastam-se demasiado. No próximo Grande Prémio de Las Vegas (18 de novembro, início às 7h00, hora europeia), o problema pode tornar-se completamente diferente durante a corrida nocturna - nesta altura do ano, as temperaturas de dez graus são normais à noite e não é raro arrefecerem apenas alguns graus. A qualificação na sexta-feira terá lugar à meia-noite, com a corrida a começar localmente às 22h00 de sábado à noite.

Falámos com os meteorologistas do Nevada. Na perspetiva de hoje, a temperatura nocturna descerá para menos de dez graus nos próximos dias.

Colocar os pneus Pirelli na melhor janela de trabalho em 2023 está a revelar-se muito complicado de qualquer forma, mas Las Vegas é um jogo totalmente diferente.

"Tudo vai depender do frio que estiver realmente a fazer", diz Andrew Shovlin, engenheiro-chefe da Mercedes. "Se a temperatura da pista for de um dígito, então podemos ter uma ideia aproximada do que esperar dos testes de inverno em Espanha. Nesse caso, será muito, muito difícil aquecer realmente os pneus. Poderemos ter muitas granulações".



Uma e outra vez, o temido fenómeno do "granulado" deixa os pilotos e engenheiros perplexos. Na gíria das corridas, falamos de granulação quando um carro começa a escorregar e se formam pequenos grãos de borracha no piso do pneu. O granulado pode voltar a desaparecer após algumas voltas se o condutor for cuidadoso. Mas também pode piorar cada vez mais, de tal forma que uma mudança de pneus se torna essencial. A granulação é causada por uma interação complexa de factores como o estilo de condução, a superfície da pista, a configuração, a carga de combustível e o composto do pneu.



Por vezes, os grânulos de borracha são triturados e o pneu recupera porque a superfície do pneu está novamente limpa. Por vezes, porém, é removida tanta borracha que o pneu já não consegue recuperar.



Muito provavelmente, Las Vegas será a ronda do Campeonato do Mundo mais fria do ano. Na Áustria e nos Países Baixos, registámos temperaturas de cerca de 15 graus em 2023. Las Vegas irá facilmente superar isso.



No entanto, não vamos assistir a um recorde no paraíso dos jogadores. O GP de Fórmula 1 mais frio foi o Grande Prémio do Canadá de 1978, em Montreal, onde até começou a nevar durante a cerimónia de vitória (Gilles Villeneuve ganhou)! Na altura, foram medidos cinco graus.





Grande Prémio do Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12