General Motors : son propre moteur de Formule 1 à partir de 2028

Michael Andretti, le fils de la légende de la course automobile Mario Andretti, âgé de 61 ans, a été informé début octobre 2023 par la Fédération internationale du sport automobile (FIA) que sa candidature pour entrer en Formule 1 avait été acceptée.

Théoriquement, Andretti pourrait donc être présent sur la grille de départ avec deux voitures dès 2025, le peloton compterait alors 22 voitures. Mais le feu vert de la FIA ne signifie pas encore que tout est dans le meilleur des mondes.

Car l'Américain doit maintenant trouver une solution avec Formula One Management (FOM). Conformément à la constitution de la Formule 1 Concorde-Agreement (qui règle les questions techniques, sportives et financières au sein du triangle FIA, FOM et écuries), il est stipulé qu'une nouvelle équipe doit non seulement remplir les conditions générales de la FIA, mais aussi s'entendre avec le détenteur des droits commerciaux, c'est-à-dire avec la FOM sous la direction du directeur général de la Formule 1 Stefano Domenicali.

Début 2023, Michael Andretti avait annoncé la couleur : Il a pu gagner General Motors comme partenaire, avec la marque Cadillac.



Mi-novembre, GM (actuellement le sixième constructeur automobile mondial en termes de production) a envoyé un signal important à la Fédération internationale du sport automobile (FIA) : Les Américains se sont inscrits auprès de la FIA en tant que motoriste de Formule 1, et ce à partir de 2028.



GM veut s'engager dans la catégorie reine avec la marque Cadillac. Cadillac est présent en IMSA depuis 2017 et a remporté à plusieurs reprises la classique d'endurance de Daytona.



Michael Andretti : "Nous continuons à développer Andretti Global et nous pensons - le temps est venu de s'engager en Formule 1 et d'avoir une autre équipe dans la catégorie reine. Nous sommes très fiers d'avoir General Motors et Cadillac comme partenaires. Nous voulons être une véritable équipe américaine sur la ligne de départ".



Mark Reuss, président de General Motors : "C'est un honneur pour nous de nous lancer dans ce projet avec Andretti Global. Ce sera un nouveau chapitre passionnant de la riche histoire du sport automobile de notre maison".



Lors du prochain week-end de GP à Las Vegas, des représentants de General Motors et de Cadillac négocieront avec Formula One Management.



Encore une fois, Mark Reuss : "Nous sommes heureux de pouvoir fournir un moteur GM à la prochaine équipe Andretti du GP. Nous pensons que notre savoir-faire en matière de construction de moteurs nous permettra de construire un groupe motopropulseur de Formule 1 compétitif et de faire ainsi d'Andretti une écurie de course d'usine".



GM a déclaré que des prototypes étaient déjà en cours de conception.



Des directeurs d'équipe comme Toto Wolff (Mercedes) ou Günther Steiner (Haas) ont souligné qu'une nouvelle équipe comme Andretti devait représenter une valeur ajoutée pour la Formule 1. Si un nom mondialement connu comme Andretti ainsi qu'un partenaire de poids comme General Motors ne représentent pas une valeur ajoutée pour la catégorie reine, alors qu'est-ce que cela peut bien être ?