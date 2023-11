General Motors: con un proprio motore di Formula 1 dal 2028

Michael Andretti, il 61enne figlio della leggenda delle corse Mario Andretti, è stato informato dalla FIA, all'inizio di ottobre 2023, che la sua domanda di ingresso in Formula 1 è stata accettata.

Ciò significa che Andretti potrebbe teoricamente avere due vetture sulla griglia di partenza già nel 2025, con un nuovo schieramento di 22 vetture. Tuttavia, il via libera della FIA non significa che tutto sia a posto.

L'americano deve ora trovare una soluzione con la Formula One Management (FOM). Secondo l'Accordo Concorde per la costituzione della Formula 1 (che regola le questioni tecniche, sportive e finanziarie nel triangolo tra FIA, FOM e scuderie), una nuova scuderia deve non solo soddisfare le condizioni quadro della FIA, ma anche raggiungere un accordo con il detentore dei diritti commerciali, ovvero la FOM sotto la guida dell'amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali.

Michael Andretti lo ha annunciato all'inizio del 2023: Era riuscito a conquistare General Motors come partner, con il marchio Cadillac.



A metà novembre, GM (attualmente la sesta casa automobilistica al mondo in termini di veicoli prodotti) ha inviato un importante segnale alla FIA: L'azienda statunitense si è registrata presso la FIA come costruttore di motori di Formula 1, a partire dal 2028.



GM vuole competere nella classe regina con il marchio Cadillac. Cadillac è attiva nelle gare IMSA dal 2017 e ha vinto più volte la classica endurance di Daytona.



Michael Andretti: "Stiamo continuando a espandere Andretti Global e crediamo che sia il momento giusto per un impegno in Formula 1 e per un altro team nella classe regina. Siamo molto orgogliosi di avere come partner General Motors e Cadillac. Vogliamo competere come un vero team americano".



Il presidente di General Motors Mark Reuss: "È un onore per noi intraprendere questo progetto insieme ad Andretti Global. Sarà un nuovo entusiasmante capitolo nella ricca storia del motorsport della nostra azienda".



Durante il prossimo weekend del GP a Las Vegas, i rappresentanti di General Motors e Cadillac negozieranno con il management della Formula Uno.



Ancora Mark Reuss: "Siamo lieti di poter fornire un motore GM al prossimo team Andretti GP. Siamo convinti che, grazie alla nostra esperienza nella costruzione di motori, riusciremo a realizzare una power unit di Formula Uno competitiva e a fare di Andretti una squadra corse di serie".



GM ha dichiarato che i prototipi sono già in fase di costruzione.



I capi delle scuderie, come Toto Wolff (Mercedes) e Günther Steiner (Haas), hanno sottolineato che una nuova scuderia come Andretti deve rappresentare un valore aggiunto per la Formula 1. Se un nome riconosciuto a livello mondiale come quello di Andretti è un valore aggiunto per la Formula 1, non è possibile che la scuderia sia un valore aggiunto. Se un nome riconosciuto a livello mondiale come Andretti e un partner di peso come General Motors non aggiungono valore alla classe regina, allora cosa lo fa?