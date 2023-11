General Motors: com o seu próprio motor de Fórmula 1 a partir de 2028

Michael Andretti, o filho de 61 anos da lenda do automobilismo Mario Andretti, foi informado pela FIA, no início de outubro de 2023, que a sua candidatura à Fórmula 1 tinha sido aceite.

Isto significa que Andretti poderia, teoricamente, ter dois carros na grelha de partida já em 2025, com um novo lote de 22 carros. No entanto, a luz verde da FIA não significa que tudo esteja agora em ordem.

O americano deve agora encontrar uma solução com a Formula One Management (FOM). De acordo com o Acordo Concorde de constituição da Fórmula 1 (que regula as questões técnicas, desportivas e financeiras no triângulo FIA, FOM e equipas de corrida), uma nova equipa deve não só cumprir as condições-quadro da FIA, mas também chegar a um acordo com o detentor dos direitos comerciais, ou seja, a FOM, sob a direção do Diretor-Geral da Fórmula 1, Stefano Domenicali.

Michael Andretti anunciou-o no início de 2023: Tinha conseguido conquistar a General Motors como parceira, com a marca Cadillac.



Em meados de novembro, a GM (atualmente o sexto maior construtor automóvel do mundo em termos de veículos produzidos) enviou um sinal importante à FIA: A empresa americana inscreveu-se na FIA como fabricante de motores de Fórmula 1, a partir de 2028.



A GM quer competir na categoria rainha com a marca Cadillac. A Cadillac tem estado ativa nas corridas IMSA desde 2017 e venceu várias vezes o clássico de resistência de Daytona.



Michael Andretti: "Continuamos a expandir a Andretti Global e acreditamos que é o momento certo para um compromisso com a Fórmula 1 e para outra equipa na categoria rainha. Estamos muito orgulhosos de ter a General Motors e a Cadillac como parceiros. Queremos competir como uma verdadeira equipa americana".



Mark Reuss, Presidente da General Motors: "É uma honra para nós embarcar neste projeto em conjunto com a Andretti Global. Este será um novo e excitante capítulo na rica história do desporto automóvel da nossa empresa."



Durante o próximo fim de semana do GP em Las Vegas, representantes da General Motors e da Cadillac irão negociar com a Direção da Fórmula Um.



Mark Reuss reiterou: "Estamos muito satisfeitos por podermos fornecer um motor GM à próxima equipa Andretti GP. Acreditamos que, com a nossa experiência na construção de motores, construiremos uma unidade de potência competitiva na Fórmula 1 e faremos da Andretti uma equipa de corrida de fábrica".



A GM declarou que os protótipos já estão a ser construídos.



Chefes de equipa como Toto Wolff (Mercedes) e Günther Steiner (Haas) sublinharam que uma nova equipa como a Andretti deve significar um valor acrescentado para a Fórmula 1. Se um nome mundialmente reconhecido como a Andretti e um parceiro de peso como a General Motors não acrescentam valor à categoria rainha, então o que é que acrescentam?