Fórmula 1 en Las Vegas: 24 datos y cifras disparatados

La categoría reina vuelve a Las Vegas. Las carreras se disputan de 20.30 a medianoche en el paraíso de los jugadores, tras lo cual la mayoría de los visitantes del GP se adentran en la vida nocturna hasta altas horas de la madrugada, con juegos, espectáculos, bailes, comida y bebida.

La noche es corta porque hay obras por toda la ciudad y el ruido es omnipresente. Y ya brilla el sol sobre el cielo de Nevada y los visitantes exploran las galerías comerciales de los casinos. Nueva York, ¿la ciudad que nunca duerme? En absoluto.

Para cada hora del día, te presentamos datos y cifras sobre Las Vegas y el nuevo circuito urbano de carreras, para que te vayas preparando para un fin de semana de carreras sin igual.

¿Por qué Las Vegas? El español Rafael Rivera es considerado el descubridor de un oasis en el desierto, al que bautizó como "las vegas", que significa "los prados". Quería destacar la fertilidad de esta franja de tierra desértica rica en agua.

Y ya que estamos: ¿Por qué se llama Nevada este estado? Se llama así -también por los exploradores españoles- por la Sierra Nevada española (cadena montañosa cubierta de nieve). El estado recibe el apodo de "Estado de la Plata" por las vetas de plata que se descubrieron aquí.



Por primera vez en la historia de la Fórmula 1, la acción se solapa en cuanto a diferencia horaria. Las Vegas está concebida como una carrera nocturna, y como la acción comienza a las 20.30 hora local, los espectadores de Europa sintonizan antes por la mañana del día siguiente. Ejemplo de Gran Premio: aquí en Las Vegas empieza el sábado a las 22.00, en Europa a las 7.00 de la mañana del domingo.



Según los organizadores, el Strip Circuit de Las Vegas (LVSC) tiene 6,11 kilómetros de longitud, lo que lo convierte en el tercero más largo de los circuitos actuales. Sólo Spa-Francorchamps, con 7,004 kilómetros, y Jeddah, con 6,174 kilómetros, son más largos.



El circuito consta de 17 curvas con dos zonas DRS (sistema de reducción de la resistencia aerodinámica, zonas en las que se puede aplanar el alerón trasero de los coches para atacar).



La pieza central del recorrido es el paso a toda velocidad por el famoso Strip de Las Vegas, junto a algunos de los hoteles casino más famosos del mundo: The Venetian, Caesars Palace, Flamingo, Paris Las Vegas, Bellagio.



De este modo, tenemos un elegante vínculo con las dos primeras carreras de Fórmula 1 en Las Vegas, en 1981 y 1982, que tuvieron lugar en el aparcamiento del Caesars Palace. Más sobre esta vergüenza aquí en nuestra historia de fondo.



Las simulaciones han demostrado que la velocidad máxima en el Strip rondará los 345 km/h.



La zona de salida y llegada está situada en un terreno que la Fórmula 1 ha comprado y donde se ha construido un nuevo edificio de boxes. Coste total para la F1: unos 250 millones de dólares estadounidenses. Tiempo de construcción: aproximadamente un año. Mide tres campos de fútbol, lo que lo convierte en el edificio de boxes de F1 más grande del mundo.



El miércoles tendrá lugar aquí la ceremonia de inauguración, en la que Las Vegas lo dará todo: La estrella mundial australiana Kylie Minogue actuará junto con artistas del Cirque du Soleil.



El recorrido no sólo pasará por los casinos, sino también por la "High Roller", una noria que en 2008 sustituyó a la "Singapore Flyer" como noria más grande del mundo. En 2021, la propia High Roller fue superada por la nueva "Ain Dubai".



La pista también pasa por delante de la última atracción de Las Vegas, la impresionante Esfera. El auditorio, con capacidad para 18.600 personas, se inauguró a finales de septiembre de 2023. Se pueden reproducir imágenes de alta resolución mediante LED en 54.000 metros cuadrados de la semiesfera y 1,2 millones de superficies individuales. El efecto es asombroso. Actualmente alberga a la banda de rock U2 como invitado permanente.



El arquitecto Hermann Tilke y su equipo barajaron 30 variantes distintas de pista antes de ultimar el trazado actual.



La pista se recorre en sentido contrario a las agujas del reloj, como las de Bakú, Miami, Austin, Interlagos, Jeddah y Yas Marina.



1750 luces convierten la noche en día para los pilotos.



Se han levantado 18 tribunas, además de 10 casas especiales para invitados (que se pueden alquilar).



La superficie consta de 103.000 toneladas de material: 60.000 toneladas de base, 21.000 toneladas de capa intermedia y 22.000 toneladas de asfalto de competición.



Se han montado numerosos escenarios en varias zonas de aficionados. El programa de música y espectáculos incluye artistas de todos los géneros: John Legend, Tiesto, 30 Seconds to Mars, Swedish House Mafia, Keith Urban, Nile Rodgers & Chic, Cirque du Soleil, Blue Man Group, Steve Aoki, will.i.am, Journey.



La carrera más fría del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 fue el Gran Premio de Canadá de 1978, en Montreal, donde incluso empezó a nevar durante la ceremonia de la victoria (¡ganó Gilles Villeneuve!). Por aquel entonces, se midieron cinco grados. El próximo fin de semana se espera que las temperaturas desciendan hasta algo menos de diez grados.



Durante años, Bernie Ecclestone, el maestro constructor de la Fórmula 1 moderna, había intentado devolver las carreras de GP a Las Vegas. Eso sí, con una condición: que los bólidos corrieran en el Strip. Los dueños de los casinos se negaron con una sonrisa cansada. Su respuesta: "La Fórmula 1 necesita a Las Vegas más que Las Vegas a la Fórmula 1". Para ellos, cerrar el Strip durante semanas estaba descartado.



Pero entonces muchas cosas cambiaron. La Fórmula 1 tuvo por fin un nuevo propietario en Liberty Media y un soplo de aire fresco en la sala de juntas, con el sucesor de Ecclestone, Chase Carey, y el entonces ex jefe de equipo de Ferrari, Stefano Domenicali. El documental de Netflix "Drive to Survive" demostró ser un turbo de popularidad, especialmente en Estados Unidos, y de repente las carreras de GP volvieron a ser sexys y deseables.



Una carrera en sábado no es inusual en las carreras de Fórmula. La primera carrera del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 se disputó en sábado, y el tradicional GP de Gran Bretaña sólo se trasladó permanentemente al domingo a partir de 1984. De las 1099 carreras de F1 desde Silverstone 1950, 57 se han celebrado en sábado, la última de las cuales fue el Gran Premio de Sudáfrica de 1985 en Kyalami, cerca de Johannesburgo. Hasta Las Vegas 2023.



Las Vegas será la sexta carrera nocturna de Fórmula 1, ya que la primera carrera nocturna tuvo lugar en Singapur en 2008, seguida de las carreras en Abu Dhabi (desde 2009), Bahréin (cambió a las carreras nocturnas en 2014), Qatar 2021 y Arabia Saudí 2021.



Hasta la fecha, las carreras del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 se han disputado en diez lugares diferentes de Estados Unidos: Indianápolis (1950-1960 como parte de la Indy 500) y posteriormente de 2000 a 2007 (combinación de óvalo e infield), Sebring (1959), Riverside (1960), Watkins Glen (1961-1980), Long Beach (1976-1983), Las Vegas (1981/1982), Detroit (1982-1988), Dallas (1984), Phoenix (1989-1991) y Austin (desde 2012). Miami se añadió en 2022.