Formule 1 à Las Vegas : 24 faits et chiffres fous

La catégorie reine est de retour à Las Vegas. Les courses se déroulent entre 20h30 et 24h00 ici au paradis des joueurs, puis la plupart des visiteurs du GP se lancent dans la vie nocturne jusqu'aux petites heures du matin, avec des jeux, des spectacles, de la danse, de la nourriture et des boissons.

La nuit est courte, car toute la ville est en construction, le bruit est omniprésent. Et déjà, le soleil brille dans le ciel du Nevada et les visiteurs explorent les galeries marchandes des casinos. New York, la ville qui ne dort jamais ? Tu parles !

Pour chaque heure de la journée, nous présentons des faits et des chiffres sur Las Vegas et le nouveau circuit routier - comme introduction à un week-end de course incomparable.

Pourquoi Las Vegas ? L'Espagnol Rafael Rivera est considéré comme le découvreur d'une oasis dans le désert qu'il baptisa "las vegas", c'est-à-dire "les plaines alluviales" ou "les prairies". Il voulait ainsi souligner la fertilité de cette région riche en eau dans le désert.

Et tant qu'on y est : Pourquoi cet État fédéral s'appelle-t-il Nevada ? Il tire son nom - toujours d'après les explorateurs espagnols - de la Sierra Nevada espagnole (chaîne de montagnes enneigées). L'État est surnommé "Silver State", pour les filons d'argent qui y ont été découverts.



Pour la première fois dans l'histoire de la Formule 1, l'action se déroule en se chevauchant en termes de décalage horaire. Las Vegas est conçue comme une course de nuit, et comme l'action commence donc à partir de 20h30, heure locale, les spectateurs européens se connectent plus tôt dans la matinée du jour suivant. Exemple du Grand Prix : départ ici à Las Vegas le samedi à 22 heures, donc en Europe à 7 heures le dimanche matin.



Selon les organisateurs, le circuit "Las Vegas Strip Circuit" (LVSC) mesure 6,11 kilomètres de long, ce qui en fait le troisième plus long des circuits actuels. Seuls Spa-Francorchamps, avec 7,004 km, et Jeddah, avec 6,174 km, sont plus longs.



Le circuit se compose de 17 virages avec deux zones DRS (drag reduction system, zones dans lesquelles l'aileron arrière des voitures peut être aplati pour attaquer).



Le cœur du circuit est le passage à pleine vitesse sur le célèbre Strip de Las Vegas, qui passe devant certains des hôtels-casinos les plus célèbres du monde - The Venetian, Caesars Palace, Flamingo, Paris Las Vegas, Bellagio.



Cela nous donne élégamment le lien avec les deux premières courses de Formule 1 de Las Vegas, en 1981 et 1982, qui se sont déroulées sur le parking du Caesars Palace. Pour en savoir plus sur cet embarras , consultez notre historique ici .



Selon les simulations, la vitesse de pointe sur le Strip sera d'environ 345 km/h.



La zone de départ/arrivée se trouve sur un terrain que la Formule 1 a acheté et où un nouveau bâtiment de stands a été construit. Coût total pour la F1 : environ 250 millions de dollars américains. Durée de la construction - environ un an. Long de trois terrains de football, il s'agit du plus grand bâtiment de stands de F1 au monde.



Mercredi, une cérémonie d'ouverture aura lieu ici, au cours de laquelle Las Vegas donnera tout ce qu'elle a : En compagnie d'artistes du Cirque du Soleil, la star mondiale australienne Kylie Minogue se produira.



Le parcours ne passe pas seulement devant les casinos, mais aussi devant le "High Roller", une grande roue qui a remplacé en 2008 le "Singapore Flyer" en tant que plus grande roue du monde. En 2021, la High Roller elle-même a été surpassée par la nouvelle "Ain Dubai".



La piste passe également devant la toute dernière attraction de Las Vegas, l'époustouflante "Sphere". L'auditorium de 18 600 places a ouvert ses portes fin septembre 2023. Sur 54.000 mètres carrés de la demi-sphère et 1,2 million de surfaces individuelles, des images haute résolution peuvent être diffusées via LED. L'effet est saisissant. Actuellement, le groupe de rock U2 y est hébergé en permanence.



Trente variantes de pistes différentes ont été envisagées par l'architecte Hermann Tilke et son équipe avant de déterminer le tracé actuel.



Le circuit sera parcouru dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme les pistes de Bakou, Miami, Austin, Interlagos, Djidda et Yas Marina.



1750 lumières transforment la nuit en jour pour les pilotes.



Dix-huit tribunes ont été construites, ainsi que dix maisons spéciales pour les invités (qui peuvent être louées).



Le revêtement se compose de 103.000 tonnes de matériaux : 60.000 tonnes de sous-couche, 21.000 tonnes de couche intermédiaire, 22.000 tonnes d'asphalte de course.



De nombreuses scènes ont été installées dans différentes fan-zones. Le programme de musique et de spectacles comprend des artistes de tous les genres - John Legend, Tiesto, 30 Seconds to Mars, Swedish House Mafia, Keith Urban, Nile Rodgers & Chic, Cirque du Soleil, Blue Man Group, Steve Aoki, will.i.am, Journey.



La course la plus froide du championnat du monde de Formule 1 est le Grand Prix du Canada 1978 à Montréal, où il a même commencé à neiger lors de la cérémonie de victoire (Gilles Villeneuve a gagné) ! À l'époque, on avait enregistré cinq degrés. Le week-end prochain, on s'attend à des températures légèrement inférieures à dix degrés.



Pendant des années, Bernie Ecclestone, le maître d'œuvre de la Formule 1 moderne, a tenté de faire revenir le GP à Las Vegas. Mais à une condition : que les voitures de course roulent sur le Strip. Les propriétaires de casinos ont refusé avec un sourire fatigué. Leur réponse : "La Formule 1 a plus besoin de Las Vegas que Las Vegas de la Formule 1". Pour eux, il n'était absolument pas question de fermer le Strip pendant des semaines.



Mais ensuite, beaucoup de choses ont changé. La Formule 1 a eu un nouveau propriétaire avec Liberty Media et un vent de fraîcheur a enfin soufflé à l'étage de la direction, avec le successeur d'Ecclestone, Chase Carey, puis avec l'ancien chef d'équipe de Ferrari, Stefano Domenicali. Le documentaire de Netflix "Drive to Survive" s'est avéré être un turbo de popularité, surtout aux Etats-Unis, et d'un seul coup, le GP est redevenu sexy et désirable.



Une course le samedi n'est pas inhabituelle en Formule 1. La première course du championnat du monde de Formule 1 a eu lieu un samedi et le traditionnel GP de Grande-Bretagne n'est devenu permanent le dimanche qu'à partir de 1984 ! Sur les 1099 courses de F1 qui ont eu lieu depuis Silverstone en 1950, 57 se sont déroulées un samedi, la dernière étant le Grand Prix d'Afrique du Sud en 1985 à Kyalami, près de Johannesburg. Jusqu'à Las Vegas en 2023.



Las Vegas deviendra la sixième course de nuit de Formule 1. La première course de nuit a eu lieu à Singapour en 2008, suivie par celles d'Abu Dhabi (à partir de 2009), de Bahreïn (qui est passé à la course de nuit en 2014), du Qatar en 2021 et de l'Arabie saoudite en 2021.



Jusqu'à présent, les courses du championnat du monde de Formule 1 ont eu lieu aux États-Unis dans dix endroits différents : à Indianapolis (1950-1960 dans le cadre de l'Indy 500) et plus tard de 2000 à 2007 (combinaison d'un ovale et d'un infield), à Sebring (1959), Riverside (1960), Watkins Glen (1961-1980), Long Beach (1976-1983), Las Vegas (1981/1982), Detroit (1982-1988), Dallas (1984), Phoenix (1989-1991) et Austin (depuis 2012). En 2022, Miami a été ajoutée.