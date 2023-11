Formula 1 a Las Vegas: 24 fatti e cifre pazzesche

La classe regina torna a Las Vegas. Le gare si svolgono dalle 20.30 a mezzanotte nel paradiso dei giocatori d'azzardo, dopodiché la maggior parte dei visitatori del GP si dedica alla vita notturna fino alle prime ore del mattino, tra giochi, spettacoli, balli, mangiate e bevute.

La notte è breve perché in tutta la città sono in corso lavori di costruzione e il rumore è onnipresente. E già il sole splende sul cielo del Nevada e i visitatori esplorano le gallerie commerciali dei casinò. New York, la città che non dorme mai? No, per niente!

Per ogni ora del giorno, vi presentiamo fatti e cifre su Las Vegas e sul nuovo circuito di corse su strada, per farvi entrare nell'ottica di un weekend di corse senza eguali.

Perché Las Vegas? Lo spagnolo Rafael Rivera è considerato lo scopritore di un'oasi nel deserto, che battezzò "las vegas", cioè "i prati". Voleva sottolineare la fertilità del tratto di terra ricco di acqua nel deserto.

E già che ci siamo: Perché questo Stato si chiama Nevada? Prende il nome - sempre dagli esploratori spagnoli - dalla Sierra Nevada spagnola (catena montuosa innevata). Lo Stato è soprannominato "Silver State" per le vene d'argento che sono state scoperte qui.



Per la prima volta nella storia della Formula 1, l'azione si sovrappone in termini di fuso orario. Las Vegas è stata concepita come gara notturna e, poiché l'azione inizia alle 20.30 ora locale, gli spettatori europei si sintonizzano al mattino presto del giorno successivo. Esempio di Gran Premio: qui a Las Vegas inizia il sabato alle 22.00, in Europa alle 7.00 della domenica mattina.



Secondo gli organizzatori, il Las Vegas Strip Circuit (LVSC) è lungo 6,11 chilometri, il che lo rende il terzo più lungo dei circuiti attuali. Solo Spa-Francorchamps con 7,004 chilometri e Jeddah con 6,174 chilometri sono più lunghi.



Il circuito è composto da 17 curve con due zone DRS (sistema di riduzione della resistenza aerodinamica, zone in cui l'ala posteriore delle vetture può essere appiattita per attaccare).



Il fulcro del tracciato è il passaggio a tutta velocità lungo la famosa Las Vegas Strip, passando accanto ad alcuni dei più famosi hotel casinò del mondo: The Venetian, Caesars Palace, Flamingo, Paris Las Vegas, Bellagio.



Questo ci offre un elegante collegamento con le prime due gare di Formula 1 a Las Vegas, nel 1981 e nel 1982, che si svolsero nel parcheggio del Caesars Palace. Per saperne di più su questo imbarazzante evento , leggete il nostro retroscena.



Le simulazioni hanno mostrato che la velocità massima sulla Strip sarà di circa 345 km/h.



L'area di partenza/arrivo si trova in un sito che la Formula 1 ha acquistato e dove è stato costruito un nuovo edificio per i box. Costo totale per la F1: circa 250 milioni di dollari USA. Tempo di costruzione: circa un anno. È lungo tre campi da calcio, il che lo rende il più grande edificio per i box di F1 al mondo.



Mercoledì si terrà qui una cerimonia di apertura, durante la quale Las Vegas darà il meglio di sé: La star australiana Kylie Minogue si esibirà insieme agli artisti del Cirque du Soleil.



Il percorso non passerà solo dai casinò, ma anche dall'"High Roller", una ruota panoramica che nel 2008 ha sostituito la "Singapore Flyer" come ruota panoramica più grande del mondo. Nel 2021, la stessa High Roller è stata superata dalla nuova "Ain Dubai".



La pista passa anche davanti all'ultima attrazione di Las Vegas, la Sfera mozzafiato. L'auditorium da 18.600 posti è stato inaugurato alla fine di settembre 2023. Immagini ad alta risoluzione possono essere riprodotte tramite LED su 54.000 metri quadrati della semisfera e su 1,2 milioni di singole superfici. L'effetto è sorprendente. Attualmente ospita il gruppo rock U2 come ospite permanente.



30 diverse varianti di pista sono state prese in considerazione dall'architetto Hermann Tilke e dal suo team prima di arrivare al percorso attuale.



La pista viene percorsa in senso antiorario, come quelle di Baku, Miami, Austin, Interlagos, Jeddah e Yas Marina.



1750 luci trasformano la notte in giorno per i piloti.



Sono state erette 18 tribune, oltre a 10 guest house speciali (che possono essere affittate).



La superficie è composta da 103.000 tonnellate di materiale: 60.000 tonnellate di base, 21.000 tonnellate di strato intermedio, 22.000 tonnellate di asfalto da corsa.



Numerosi palchi sono stati montati in varie zone per i tifosi. Il programma di musica e spettacoli comprende artisti di tutti i generi: John Legend, Tiesto, 30 Seconds to Mars, Swedish House Mafia, Keith Urban, Nile Rodgers & Chic, Cirque du Soleil, Blue Man Group, Steve Aoki, will.i.am, Journey.



La gara più fredda del Campionato del Mondo di Formula 1 è stato il Gran Premio del Canada del 1978 a Montreal, dove iniziò a nevicare anche durante la cerimonia della vittoria (vinse Gilles Villeneuve)! Allora si misurarono cinque gradi. Il prossimo fine settimana si prevede che le temperature scenderanno appena sotto i dieci gradi.



Per anni Bernie Ecclestone, il costruttore della Formula 1 moderna, ha cercato di riportare le gare di GP a Las Vegas. Tuttavia, a una condizione: le auto da corsa avrebbero dovuto correre sulla Strip. I proprietari dei casinò hanno rifiutato con un sorriso stanco. La loro risposta: "La Formula 1 ha bisogno di Las Vegas più di quanto Las Vegas abbia bisogno della Formula 1". Per loro, chiudere la Strip per settimane intere era fuori questione.



Ma poi molte cose sono cambiate. La Formula 1 ha finalmente un nuovo proprietario, Liberty Media, e una ventata di aria fresca nel consiglio di amministrazione, con il successore di Ecclestone, Chase Carey, e l'ex capo della Ferrari, Stefano Domenicali. Il documentario di Netflix "Drive to Survive" si è rivelato un turbo di popolarità, soprattutto negli Stati Uniti, e improvvisamente le gare di GP sono tornate a essere sexy e desiderabili.



Una gara di sabato non è insolita nelle corse di Formula. La prima gara del Campionato del Mondo di Formula 1 si è svolta di sabato e il tradizionale GP di Gran Bretagna è stato spostato definitivamente alla domenica solo a partire dal 1984! Delle 1099 gare di F1 dal 1950 a Silverstone, 57 si sono svolte di sabato, l'ultima delle quali è stata il Gran Premio del Sudafrica del 1985 a Kyalami, vicino a Johannesburg. Fino a Las Vegas 2023.



Las Vegas sarà la sesta gara di Formula 1 in notturna: la prima gara in notturna si è svolta a Singapore nel 2008, seguita da quelle di Abu Dhabi (dal 2009), Bahrain (passato alle gare notturne nel 2014), Qatar 2021 e Arabia Saudita 2021.



Ad oggi, le gare del Campionato mondiale di Formula 1 si sono svolte in dieci diverse località degli Stati Uniti: Indianapolis (1950-1960 come parte della Indy 500) e successivamente dal 2000-2007 (combinazione di ovale e infield), Sebring (1959), Riverside (1960), Watkins Glen (1961-1980), Long Beach (1976-1983), Las Vegas (1981/1982), Detroit (1982-1988), Dallas (1984), Phoenix (1989-1991) e Austin (dal 2012). Miami è stata aggiunta nel 2022.