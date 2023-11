Fórmula 1 em Las Vegas: 24 factos e números loucos

A categoria rainha está de volta a Las Vegas. As corridas decorrem entre as 20h30 e a meia-noite no paraíso dos apostadores, após o que a maioria dos visitantes do GP se dirige para a vida nocturna até às primeiras horas da manhã, com jogos, espectáculos, dança, comida e bebida.

A noite é curta porque há obras por toda a cidade e o barulho é omnipresente. E já o sol brilha no céu do Nevada e os visitantes exploram as galerias comerciais dos casinos. Nova Iorque, a cidade que nunca dorme? Não, de todo!

A cada hora do dia, apresentamos factos e números sobre Las Vegas e o novo circuito de corridas de rua - para o preparar para um fim de semana de corridas sem igual.

Mas porquê Las Vegas? O espanhol Rafael Rivera é considerado o descobridor de um oásis no deserto, que baptizou de "las vegas", que significa "os prados". O seu objetivo era sublinhar a fertilidade da extensão de terra rica em água no deserto.

E já que estamos a falar nisso: Porque é que este estado se chama Nevada? O seu nome deriva - também dos exploradores espanhóis - da Sierra Nevada espanhola (cadeia de montanhas cobertas de neve). O estado é apelidado de "Estado de Prata" devido aos veios de prata que foram descobertos aqui.



Pela primeira vez na história da Fórmula 1, a ação sobrepõe-se em termos de diferença horária. Las Vegas foi concebida como uma corrida nocturna e, como a ação começa às 20h30 locais, os espectadores da Europa sintonizam-se mais cedo na manhã do dia seguinte. Exemplo de um Grande Prémio: aqui em Las Vegas, a corrida começa no sábado às 22h00, enquanto na Europa começa às 7h00 da manhã de domingo.



De acordo com os organizadores, o Las Vegas Strip Circuit (LVSC) tem 6,11 quilómetros de comprimento, o que o torna o terceiro mais longo dos circuitos actuais. Apenas Spa-Francorchamps, com 7,004 quilómetros, e Jeddah, com 6,174 quilómetros, são mais longos.



O circuito é composto por 17 curvas com duas zonas DRS (sistema de redução da resistência aerodinâmica, zonas em que a asa traseira dos carros pode ser achatada para atacar).



O ponto central da pista é a passagem a todo o gás pela famosa Las Vegas Strip, passando por alguns dos hotéis casino mais famosos do mundo - The Venetian, Caesars Palace, Flamingo, Paris Las Vegas, Bellagio.



Isto dá-nos uma ligação elegante às duas primeiras corridas de Fórmula 1 em Las Vegas, em 1981 e 1982, que tiveram lugar no parque de estacionamento do Caesars Palace. Mais sobre este embaraço aqui na nossa história de fundo.



As simulações mostraram que a velocidade máxima na Strip será de cerca de 345 km/h.



A zona de partida/chegada situa-se num local que a Fórmula 1 adquiriu e onde foi construído um novo edifício para as boxes. Custo total para a F1: cerca de 250 milhões de dólares americanos. Tempo de construção - cerca de um ano. Tem três campos de futebol de comprimento, o que faz dele o maior edifício de boxes de F1 do mundo.



Na quarta-feira, terá lugar uma cerimónia de abertura, na qual Las Vegas dará o seu melhor: A estrela mundial australiana Kylie Minogue actuará juntamente com artistas do Cirque du Soleil.



O percurso não passará apenas pelos casinos, mas também pela "High Roller", uma roda gigante que substituiu a "Singapore Flyer" como a maior roda gigante do mundo em 2008. Em 2021, a própria High Roller foi ultrapassada pela nova "Ain Dubai".



A pista também passa pela mais recente atração de Las Vegas, a deslumbrante Sphere. O auditório de 18.600 lugares foi inaugurado no final de setembro de 2023. Imagens de alta resolução podem ser reproduzidas através de LED em 54.000 metros quadrados do hemisfério e 1,2 milhões de superfícies individuais. O efeito é espetacular. Atualmente, é a casa da banda de rock U2 como convidado permanente.



O arquiteto Hermann Tilke e a sua equipa consideraram 30 variantes diferentes de pista antes de chegarem ao traçado atual.



A pista é percorrida no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio - tal como as pistas de Baku, Miami, Austin, Interlagos, Jeddah e Yas Marina.



1750 luzes transformam a noite em dia para os pilotos.



Foram construídas 18 bancadas, mais 10 casas especiais para convidados (que podem ser alugadas).



A superfície é composta por 103.000 toneladas de material: 60.000 toneladas de base, 21.000 toneladas de camada intermédia, 22.000 toneladas de asfalto de corrida.



Foram montados numerosos palcos em várias zonas de adeptos. O programa de música e espectáculos inclui artistas de todos os géneros - John Legend, Tiesto, 30 Seconds to Mars, Swedish House Mafia, Keith Urban, Nile Rodgers & Chic, Cirque du Soleil, Blue Man Group, Steve Aoki, will.i.am, Journey.



A corrida mais fria do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 foi o Grande Prémio do Canadá de 1978, em Montreal, onde até começou a nevar durante a cerimónia de vitória (Gilles Villeneuve ganhou)! Na altura, foram medidos cinco graus. No próximo fim de semana, prevê-se que as temperaturas desçam para pouco menos de dez graus.



Durante anos, Bernie Ecclestone, o mestre construtor da Fórmula 1 moderna, tentou trazer as corridas de GP de volta a Las Vegas. No entanto, com uma condição - os carros de corrida deveriam correr na Strip. Os donos dos casinos recusaram com um sorriso cansado. A resposta foi: "A Fórmula 1 precisa mais de Las Vegas do que Las Vegas precisa da Fórmula 1." Para eles, fechar a Strip durante semanas a fio estava fora de questão.



Mas depois muita coisa mudou. A Fórmula 1 conseguiu finalmente um novo proprietário, a Liberty Media, e uma lufada de ar fresco na direção, com o sucessor de Ecclestone, Chase Carey, e o antigo chefe de equipa da Ferrari, Stefano Domenicali. O documentário da Netflix "Drive to Survive" provou ser um turbo de popularidade, especialmente nos EUA, e de repente as corridas de GP voltaram a ser sexy e desejáveis.



Uma corrida ao sábado não é invulgar nas corridas de Fórmula. A primeira corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 teve lugar num sábado e o tradicional GP da Grã-Bretanha só foi transferido permanentemente para um domingo a partir de 1984! Das 1099 corridas de F1 desde Silverstone 1950, 57 foram realizadas a um sábado - a última das quais foi o Grande Prémio da África do Sul de 1985 em Kyalami, perto de Joanesburgo. Até Las Vegas 2023.



Las Vegas será a sexta corrida nocturna de Fórmula 1, com a primeira corrida nocturna a ter lugar em Singapura em 2008, seguida de corridas em Abu Dhabi (a partir de 2009), Bahrain (mudou para corridas nocturnas em 2014), Qatar 2021 e Arábia Saudita 2021.



As corridas do Campeonato Mundial de Fórmula 1 foram realizadas em dez locais diferentes nos EUA até o momento: Indianápolis (1950-1960 como parte da Indy 500) e mais tarde de 2000-2007 (combinação de oval e campo interno), Sebring (1959), Riverside (1960), Watkins Glen (1961-1980), Long Beach (1976-1983), Las Vegas (1981/1982), Detroit (1982-1988), Dallas (1984), Phoenix (1989-1991) e Austin (desde 2012). Miami foi acrescentada em 2022.