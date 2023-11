Fernando Alonso : "Je pensais que la course était finie".

Dès le départ de la course à Las Vegas, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour Fernando Alonso : l'Espagnol a fait un tête-à-queue et est entré en collision avec l'Alfa Romeo de Valtteri Bottas, ce qui l'a obligé à rentrer au stand. Le nonuple champion du monde a ainsi été relégué loin derrière, mais il a pu rattraper son retard grâce à la phase de safety-car rendue nécessaire par le crash de Lando Norris.

Alonso s'est ensuite battu pour remonter et a finalement pu se réjouir de sa neuvième place. Il a ensuite avoué : "Je pensais que la course était terminée après l'incident du premier virage. Mais grâce au safety-car, j'ai pu rattraper mon retard. Ensuite, j'ai pu faire ma course et nous avons terminé dans les points avec les deux voitures, ce qui est bien".

Des éloges ont été adressés à son coéquipier Lance Stroll, qui avait pris le départ de l'avant-dernière course de la saison depuis la dernière ligne de la grille de départ et qui a finalement terminé cinquième. "C'est un grand résultat et cela nous donne de l'énergie pour le dernier week-end à Abu Dhabi", a déclaré Alonso, qui a qualifié la course d'éprouvante physiquement.

Le fait que son équipe se rende sur le circuit du désert avec seulement onze points de retard sur l'équipe McLaren, qui occupe la quatrième place, est porteur d'espoir. Alonso a déclaré à ce sujet : "Nous pensions que la lutte pour la quatrième place au classement des constructeurs était terminée, mais lors des dernières courses, nous avons à chaque fois marqué plus de points que McLaren. Voyons, nous allons simplement faire notre course et voir ce qui en sortira à la fin".

Course, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (All), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident

Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12