Fernando Alonso: "Pensavo che la gara fosse finita".

Le cose non sono andate secondo i piani per Fernando Alonso subito dopo la partenza della gara di Las Vegas: lo spagnolo è andato in testacoda e si è scontrato con l'Alfa Romeo di Valtteri Bottas, costringendolo ai box. Di conseguenza, il due volte campione del mondo è rimasto molto indietro, ma grazie alla fase di safety car, resasi necessaria dopo l'incidente di Lando Norris, è riuscito a recuperare.

Alonso ha poi lottato per tornare in testa e alla fine ha potuto festeggiare il nono posto. Ha poi confessato: "Pensavo che la gara fosse finita dopo l'incidente alla prima curva. Ma grazie alla safety car sono riuscito a recuperare. Dopo di che, sono riuscito a guidare la mia gara e siamo finiti nei punti con entrambe le vetture, il che è positivo".

Non sono mancati gli elogi per il suo compagno di squadra Lance Stroll, che ha iniziato la penultima gara della stagione dal fondo della griglia e si è piazzato quinto. "Questo è un grande risultato e ci dà la carica per l'ultimo weekend ad Abu Dhabi", ha spiegato Alonso, che ha descritto la gara come fisicamente impegnativa.

Il fatto che la sua squadra si rechi sul circuito del deserto a soli undici punti dal quarto posto della McLaren lascia ben sperare. Alonso ha dichiarato: "Pensavamo che la battaglia per il quarto posto nel campionato costruttori fosse finita, ma nelle ultime gare abbiamo fatto più punti della McLaren. Vedremo, faremo la nostra gara e vedremo cosa verrà fuori alla fine".

Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente

Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05° Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12