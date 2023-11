George Russell : "Encore une occasion manquée

Après la course de Las Vegas, le pilote Mercedes George Russell s'est énervé après sa collision avec Max Verstappen, dont il était responsable. La pénalité qui lui a été infligée a relégué le Britannique à la huitième place.

George Russell a franchi la ligne d'arrivée à Las Vegas en quatrième position, mais a dû se contenter de la huitième, car il a écopé d'une pénalité de cinq secondes. Celle-ci lui a été infligée par les commissaires pour s'être approché trop près de la Red Bull Racing dans son duel avec Max Verstappen. Après la course, il a immédiatement assumé la responsabilité de cette collision.

"C'était une nouvelle fois une occasion manquée", a soupiré le Britannique, avant d'ajouter : "L'incident avec Max était entièrement de ma faute. Je ne l'ai tout simplement pas vu, il était dans l'angle mort au onzième virage et nous nous sommes accrochés".

"Je ne m'attendais pas à un dépassement à cet endroit parce que juste après, il y a la longue ligne droite où l'on peut aplatir l'aileron arrière. Mais je savais qu'il était beaucoup plus rapide que moi et qu'il n'était pas mon principal adversaire. Je savais que je devais ménager mes pneus et c'est vraiment dommage que nous nous soyons accrochés parce que j'étais en route pour le podium", a affirmé le pilote Mercedes.

"Je suis vraiment déçu. C'est comme ça cette saison, les coups bas s'enchaînent", a avoué Russell, tout en se consolant : "Mais notre rythme était fort, même s'il n'était pas aussi fort que celui de Red Bull Racing ou de Ferrari. Mais il y a des choses positives que nous pouvons prendre pour Abu Dhabi". Il sait que "nous devrons y faire une entrée en force pour conserver notre deuxième place au classement des constructeurs".

Course, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (All), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident

Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12