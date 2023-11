George Russell: "Un'altra occasione mancata"

Dopo la gara di Las Vegas, il pilota della Mercedes George Russell si è detto irritato per la collisione con Max Verstappen, di cui si è assunto la responsabilità. La penalità ricevuta per questo motivo ha fatto retrocedere il britannico all'ottavo posto.

George Russell ha tagliato il traguardo di Las Vegas al quarto posto, ma ha dovuto accontentarsi dell'ottava posizione perché ha ricevuto una penalità di 5 secondi. Questa gli è stata inflitta dai commissari sportivi perché si è avvicinato troppo alla vettura della Red Bull Racing in un duello con Max Verstappen. Dopo la gara si è anche assunto la responsabilità di questa collisione.

"È stata un'altra occasione persa", ha sospirato il britannico, prima di aggiungere: "L'incidente con Max è stata tutta colpa mia. Non l'ho visto, era nell'angolo cieco all'undicesima curva e ci siamo scontrati".

"Non mi aspettavo una manovra di sorpasso in quel punto, perché subito dopo c'è il lungo rettilineo dove si può appiattire l'ala posteriore. Ma sapevo che era molto più veloce di me e che non era il mio avversario principale. Sapevo di dover conservare le gomme ed è un peccato che ci siamo scontrati, perché ero in corsa per il podio", ha detto il pilota della Mercedes.

"Sono davvero deluso. È stato così in questa stagione, un colpo basso dopo l'altro", ha ammesso Russell, ma si è anche consolato: "Ma il nostro ritmo era forte, anche se non quanto quello della Red Bull Racing o della Ferrari. Ma ci sono degli aspetti positivi che possiamo portare ad Abu Dhabi". E sa: "Dobbiamo fare una buona prestazione per mantenere il secondo posto nel campionato costruttori".

Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente

Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05° Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12