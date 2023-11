George Russell: "Mais uma oportunidade perdida"



por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

Motorsport Images

Após a corrida em Las Vegas, o piloto da Mercedes, George Russell, estava aborrecido com a sua colisão com Max Verstappen, pela qual assumiu a responsabilidade. A penalização que recebeu por este facto fez com que o britânico caísse para o oitavo lugar

SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.