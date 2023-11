Fiasco de la formación en Las Vegas: Repercusiones jurídicas

No tardó mucho: debido a que miles de aficionados no pudieron ver la segunda sesión de entrenamientos tras los problemas con el nuevo circuito Strip de Las Vegas, se ha presentado una demanda colectiva.

Los acontecimientos del turbulento primer día de entrenamientos en el nuevo circuito Strip de Las Vegas tienen repercusiones legales: los dos bufetes de abogados Dimopoulos y JK Legal & Consulting, con sede en Las Vegas, han presentado una demanda contra los organizadores del GP de Las Vegas en nombre de 35.000 aficionados a la Fórmula 1.

Y esto es lo que ocurrió La primera sesión de entrenamientos para el GP de calle en el circuito Strip de Las Vegas terminó después de menos de diez minutos - cancelada después de que Carlos Sainz (Ferrari) y Esteban Ocon (Alpine) dañaran sus coches en una salida de pista rota.

Como durante horas no estuvo claro si sería posible volver a correr, muchos espectadores abandonaron el circuito. Sin embargo, cuando la carrera se reanudó unas dos horas y media más tarde (hora local: 2.30 a.m.), las tribunas estaban vacías: ¡la policía había enviado a los aficionados a casa!

Renee Wilm, Directora General del GP de Las Vegas: "Enviamos a los aficionados a casa por esta razón: todos los profesionales del circuito llevaban ya mucho tiempo trabajando. Esto incluía a los pilotos que llevaban a los invitados de vuelta a sus hoteles. Al tener que aplazar la sesión de entrenamiento, ya no era compatible con el horario de trabajo reglamentario de estos pilotos."



"Además, los especialistas de las zonas de aficionados necesitan tiempo para limpiar las instalaciones después de que los espectadores se hayan ido y dejarlas listas para el día siguiente."



A los que sólo tenían entrada para el jueves se les ofreció un vale por valor de 200 dólares para productos de Fórmula 1 en tiendas oficiales. Los que tenían una entrada para tres días no recibieron nada por el fracaso del jueves.



Muchos visitantes de Las Vegas no están contentos con esto. En nombre de miles de aficionados, se ha presentado una demanda ante el tribunal federal del estado de Nevada por "incumplimiento de contrato, negligencia y prácticas comerciales engañosas". Los acusados por los abogados son: Liberty Media Corporation, Fórmula Uno Heineken Silver Las Vegas Grand Prix y los contratistas contratados por la F1 para organizar el evento.



El abogado Steve Dimopoulos declaró a la agencia de noticias Reuters: "Estos vales de 200 dólares no son obviamente una compensación suficiente. Muchos aficionados a la Fórmula 1 ni siquiera los quieren, quieren que les devuelvan su dinero. No sólo tuvieron que pagar las entradas, sino también el viaje y el alojamiento".



Los organizadores y la Fórmula 1 no hacen comentarios sobre el proceso en curso.