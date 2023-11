Fiasco de l'entraînement à Las Vegas : Des suites judiciaires

Les incidents de la première journée d'entraînement mouvementée sur le nouveau circuit routier Las Vegas Strip Circuit ont des suites juridiques : les deux cabinets d'avocats Dimopoulos et JK Legal & Consulting, basés à Las Vegas, ont déposé une plainte contre les organisateurs du GP de Las Vegas au nom de 35.000 fans de Formule 1.

Voici ce qui s'est passé : La première séance d'entraînement du GP sur route sur le circuit Strip de Las Vegas s'est terminée en moins de dix minutes - interrompue après que Carlos Sainz (Ferrari) et Esteban Ocon (Alpine) aient endommagé leurs voitures sur une enveloppe de vidange cassée.

Comme il n'était pas certain pendant des heures que la course puisse reprendre, de nombreux visiteurs ont quitté le circuit. Des milliers de personnes ont toutefois attendu, mais lorsque la course a repris environ deux heures et demie plus tard (heure locale : 2h30), les tribunes étaient vides - les fans avaient été renvoyés chez eux par la police !

La directrice générale du GP de Las Vegas, Renee Wilm, a déclaré : "Nous avons renvoyé les fans chez eux pour cette raison - tous les professionnels du circuit étaient au travail depuis longtemps à ce moment-là. Parmi eux, des chauffeurs chargés de ramener les clients à leur hôtel. Lorsque l'entraînement a dû être reporté, cela n'était plus compatible avec les heures de service légales de ces chauffeurs".



"En outre, les professionnels des zones réservées aux fans ont besoin de temps pour nettoyer les installations après la visite des spectateurs et les préparer pour le lendemain".



Ceux qui n'avaient qu'un billet pour le jeudi se sont vu offrir un bon d'une valeur de 200 dollars pour des produits de Formule 1 dans les magasins officiels. Ceux qui avaient un billet de trois jours n'ont rien reçu pour le flop du jeudi.



De nombreux visiteurs de Las Vegas ne trouvent pas cela normal. Au nom de milliers de fans, une plainte a été déposée devant le tribunal fédéral de l'Etat du Nevada pour "rupture de contrat, négligence et pratiques commerciales frauduleuses". Les avocats citent comme défendeurs : Liberty Media Corporation, Formula One Heineken Silver Las Vegas Grand Prix ainsi que les partenaires contractuels convoqués par la F1 pour l'organisation.



L'avocat Steve Dimopoulos a déclaré à l'agence de presse Reuters : "Ces bons de 200 dollars ne suffisent évidemment pas comme compensation. De nombreux fans de Formule 1 ne les veulent même pas, ils veulent plutôt récupérer leur argent. En effet, ils n'ont pas seulement eu à payer les billets d'entrée, mais aussi le voyage et l'hébergement".



Les organisateurs et la Formule 1 ne s'expriment pas sur la procédure en cours.