Fiasco dell'addestramento a Las Vegas: Ripercussioni legali

Gli eventi del turbolento primo giorno di prove sul nuovo circuito della Strip di Las Vegas hanno avuto ripercussioni legali: i due studi legali Dimopoulos e JK Legal & Consulting, con sede a Las Vegas, hanno intentato una causa contro gli organizzatori del GP di Las Vegas per conto di 35.000 tifosi di Formula 1.

Ecco cosa è successo: La prima sessione di prove del GP di strada sul Las Vegas Strip Circuit si è conclusa dopo meno di dieci minuti - annullata dopo che Carlos Sainz (Ferrari) ed Esteban Ocon (Alpine) hanno danneggiato le loro auto su una copertura di rincorsa rotta.

Poiché per ore non è stato chiaro se sarebbe stato possibile correre di nuovo, molti spettatori hanno lasciato il circuito. Tuttavia, in migliaia hanno resistito, ma quando la gara è effettivamente ripresa, circa due ore e mezza dopo (ora locale 2.30), le tribune erano vuote: i tifosi erano stati mandati a casa dalla polizia!

Il direttore generale del GP di Las Vegas, Renee Wilm, ha dichiarato: "Abbiamo mandato a casa i tifosi per questo motivo: tutti i professionisti del circuito erano al lavoro da molto tempo. Tra questi, i piloti hanno riaccompagnato gli ospiti in albergo. Quando la sessione di allenamento ha dovuto essere posticipata, non era più compatibile con gli orari di lavoro previsti dalla legge per questi piloti".



"Inoltre, gli specialisti delle aree riservate ai tifosi hanno bisogno di tempo per pulire le strutture dopo la partenza degli spettatori e prepararle per il giorno successivo".



A chi aveva solo il biglietto del giovedì è stato offerto un buono del valore di 200 dollari per acquistare prodotti di Formula 1 nei negozi ufficiali. Chi aveva un biglietto per tre giorni non ha ricevuto nulla per il flop del giovedì.



Molti visitatori di Las Vegas non sono contenti. A nome di migliaia di fan, è stata intentata una causa presso il tribunale federale dello Stato del Nevada per "violazione del contratto, negligenza e pratiche commerciali ingannevoli". Gli avvocati hanno citato come imputati: Liberty Media Corporation, Formula Uno Heineken Silver Las Vegas Grand Prix e gli appaltatori assunti dalla F1 per organizzare l'evento.



L'avvocato Steve Dimopoulos ha dichiarato all'agenzia di stampa Reuters: "Questi buoni da 200 dollari non sono ovviamente un risarcimento sufficiente. Molti fan della Formula 1 non li vogliono nemmeno, vogliono indietro i loro soldi. Non hanno dovuto pagare solo i biglietti, ma anche il viaggio e l'alloggio".



Gli organizzatori e la Formula 1 non commentano il procedimento in corso.