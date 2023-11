Fiasco da formação em Las Vegas: Repercussões legais

Os acontecimentos do turbulento primeiro dia de treinos no novo circuito da Strip de Las Vegas têm repercussões legais: os dois escritórios de advogados Dimopoulos e JK Legal & Consulting, sediados em Las Vegas, interpuseram uma ação judicial contra os organizadores do GP de Las Vegas, em nome de 35.000 adeptos da Fórmula 1.

E isto foi o que aconteceu: A primeira sessão de treinos para o GP de rua no Circuito da Strip de Las Vegas terminou em menos de dez minutos - cancelada depois de Carlos Sainz (Ferrari) e Esteban Ocon (Alpine) terem danificado os seus carros numa cobertura de pista partida.

Como durante horas não se sabia se seria possível voltar a correr, muitos espectadores abandonaram o circuito. No entanto, milhares de pessoas resistiram, mas quando a corrida foi retomada, cerca de duas horas e meia depois (2h30 da manhã, hora local), as bancadas estavam vazias - os fãs tinham sido mandados para casa pela polícia!

Renee Wilm, Directora Geral do GP de Las Vegas: "Mandámos os fãs para casa por esta razão - todos os profissionais da pista já estavam a trabalhar há muito tempo nesta altura. Isto inclui os pilotos que levam os convidados de volta aos seus hotéis. Quando a sessão de treino teve de ser adiada, já não era compatível com o horário de trabalho legal destes pilotos."



"Além disso, os especialistas das zonas de adeptos precisam de tempo para limpar as instalações depois de os espectadores terem saído e prepará-las para o dia seguinte."



Aos que tinham apenas um bilhete para quinta-feira foi oferecido um vale de 200 dólares para produtos de Fórmula 1 nas lojas oficiais. Quem tinha um bilhete para os três dias não recebeu nada pelo fracasso de quinta-feira.



Muitos visitantes de Las Vegas não estão satisfeitos com este facto. Em nome de milhares de fãs, foi intentada uma ação judicial no tribunal federal do estado do Nevada por "violação do contrato, negligência e práticas comerciais enganosas". Os advogados nomeiam como arguidos Liberty Media Corporation, Formula One Heineken Silver Las Vegas Grand Prix e os empreiteiros contratados pela F1 para organizar o evento.



O advogado Steve Dimopoulos declarou à agência noticiosa Reuters: "Estes vales de 200 dólares não são obviamente uma indemnização suficiente. Muitos fãs da Fórmula 1 nem sequer os querem, querem o seu dinheiro de volta. Não só tiveram de pagar os bilhetes, como também as viagens e o alojamento".



Os organizadores e a Fórmula 1 não estão a comentar o processo em curso.