Max Verstappen: Las críticas de Las Vegas cambiaron tras la victoria

Día de carreras en los alrededores del nuevo circuito Strip de Las Vegas: docenas de idiomas en las calles que rodean Las Vegas Boulevard, en algunos de los hoteles casino más bonitos del mundo, montones de visitantes con ropa de equipo, gente hablando de pilotos y escuderías por todas partes. Había mucha electricidad en el aire y la mayoría de los visitantes de la deslumbrante ciudad estaban entusiasmados con la carrera de Fórmula 1.

Todo esto es más o menos lo contrario de la energía que Max Verstappen sentía antes de la carrera.

El holandés ha criticado en repetidas ocasiones el desarrollo del fin de semana y el carácter de esta carrera mundialista, se encontró retratado como un payaso en la presentación de pilotos durante la ceremonia de apertura, considera que la pista carece de interés y está furioso porque los visitantes no están siendo compensados adecuadamente por la chapuza del viernes. "Si yo fuera aficionado, destrozaría todo el lugar".

Nadie puede negar que la Fórmula 1 está en auge en Estados Unidos, en gran parte gracias al documental de Netflix "Drive to Survive". Curiosos por el retrato (ciertamente dramatizado) de la Fórmula 1, muchos aficionados han vivido un Gran Premio por primera vez, y han seguido siendo fans. Eso sólo puede ser bueno para el deporte.



Pero Max Verstappen no tiene nada que ver con carreras como la de Las Vegas, como explicó antes del Gran Premio: "Cuando era niño, me dejaba llevar por las emociones del automovilismo, no por ningún elemento de espectáculo. Como corredor, no me importa todo el alboroto".



"Es más, un coche de Fórmula 1 simplemente no cobra vida en un circuito urbano. Para mí, eso sólo ocurre en circuitos de verdad, como Spa-Francorchamps o Monza, esos lugares me generan pasión. Los aficionados me cautivan. Cuando me subo al coche, me emociono, estoy deseando conducir en circuitos así".



Para el tricampeón del mundo, la dirección de la Fórmula 1 se preocupa muy poco por el deporte y demasiado por el espectáculo. "Entiendo que los espectadores quieran estar entretenidos todo el día. Pero creo que es más importante hacerles entender lo que es realmente nuestro deporte."



"En cambio, la mayoría de estos nuevos visitantes sólo vienen por la fiesta y las copas, para ver a un DJ o un espectáculo. Pero yo puedo hacer eso en todo el mundo. Puedo volar a Ibiza y emborracharme sin fin. Mientras tanto, eso pasa en las carreras".



"Sí, viene gente nueva, pero dudo que se queden como aficionados. Creo que son más bien gente que quiere ver a su artista favorito y tomarse unas copas con sus colegas. No entienden lo que hacemos aquí. Seamos claros: me encanta Las Vegas, pero no conducir un Fórmula 1 aquí".



Tras su victoria, sin embargo, las cosas sonaban un poco diferentes: "Hemos podido dar un buen espectáculo aquí y estoy deseando volver a este circuito el año que viene". Si los aficionados disfrutaron de la carrera tanto como yo, entonces estoy contento".



"Mantengo que me gustan más otros circuitos, pero tengo que admitir que el Gran Premio ha sido realmente divertido. Dejémoslo ahí".





Carrera, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 seg.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08º George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12º Alex Albon (T), Williams, +43.398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38.525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fuera

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, fallo en la caja de cambios

Nico Hülkenberg (D), Haas, fallo de motor

Lando Norris (GB), McLaren, accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 21 de 22 Grandes Premios)

Pilotos

01 Verstappen 549 puntos

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05º Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 822 puntos

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12