Max Verstappen : La critique de Las Vegas modifiée après la victoire

La joie fébrile de milliers de visiteurs pour la course de rue. Le champion de Formule 1 Max Verstappen pense que le nouveau Grand Prix ne génère pas de nouveaux fans. Mais après la course, le ton était tout autre.

Le jour de la course dans la zone du nouveau circuit Strip de Las Vegas : des dizaines de langues dans les rues autour de Las Vegas Boulevard, près de certains des plus beaux hôtels-casinos du monde, de très nombreux visiteurs en tenue d'écurie, partout des discussions sur les pilotes et les écuries. Il y avait vraiment beaucoup d'électricité dans l'air, et la plupart des visiteurs de la ville à paillettes se réjouissaient énormément de la course de Formule 1.

Tout cela est à peu près à l'opposé de l'énergie ressentie par Max Verstappen avant la course.

Le Néerlandais a critiqué à plusieurs reprises le déroulement du week-end et le caractère de cette course du championnat du monde, il s'est retrouvé représenté comme un clown lors de la présentation des pilotes dans le cadre de la cérémonie d'ouverture, il trouve le circuit inintéressant et il est furieux que les visiteurs ne soient pas compensés comme il se doit pour le vendredi raté. "Si j'étais un fan, je démolirais tout le site".

Personne ne peut nier que la Formule 1 est en plein essor aux États-Unis, en grande partie grâce au documentaire de Netflix "Drive to Survive". Intrigués par la représentation (certes dramatisée) de la Formule 1, de nombreux fans ont assisté pour la première fois à un Grand Prix - et sont restés accrochés en tant que fans. Cela ne peut être que bénéfique pour le sport.



Mais Max Verstappen n'a rien à voir avec des courses comme celle de Las Vegas, comme il l'a justifié avant le Grand Prix : "Quand j'étais petit, j'ai été emporté par les émotions du sport automobile, pas par des éléments de spectacle. En tant que coureur, je n'ai que faire de tout ce battage".



"De plus, une voiture de Formule 1 ne s'anime pas sur un circuit routier. Pour moi, cela ne se passe que sur de vrais circuits, comme Spa-Francorchamps ou Monza, ces endroits suscitent la passion chez moi. Les fans m'y captivent. Quand je saute dans la voiture, je suis gonflé à bloc, je ne peux pas attendre de rouler sur de tels circuits".



Pour le triple champion du monde, la direction de la Formule 1 ne se préoccupe pas assez du sport et trop du spectacle. "Je comprends bien que les visiteurs veulent être divertis toute la journée. Mais je trouverais plus important de leur faire comprendre ce qu'est réellement notre sport".



"Au lieu de cela, la plupart de ces nouveaux visiteurs ne viennent que pour la fête et les boissons, pour voir un DJ ou un spectacle. Mais je peux faire ça dans le monde entier. Je peux prendre l'avion pour Ibiza et m'en mettre plein la vue sans fin. En attendant, ça arrive aux courses".



"Oui, il y a de nouvelles personnes qui viennent, mais je doute qu'elles restent accrochées en tant que fans. Je pense plutôt que ce sont des gens qui veulent voir leur artiste préféré et boire quelques verres avec les copains. Ce que nous faisons ici, ils ne le comprennent pas. Soyons clairs - j'adore Las Vegas, simplement pas pour y conduire une voiture de Formule 1".



Mais après sa victoire, le son de cloche était un peu différent : "Nous avons pu montrer un bon spectacle ici et je suis impatient de revenir sur ce circuit l'année prochaine. Si la course a procuré autant de plaisir aux fans que j'en ai eu, alors je suis satisfait".



"Je maintiens que je préfère d'autres circuits, mais je dois admettre que ce Grand Prix m'a vraiment donné du plaisir. Il vaut mieux en rester là".





Course, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (All), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident





Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12