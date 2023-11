Max Verstappen: Le critiche a Las Vegas sono cambiate dopo la vittoria

Il giorno della gara nell'area intorno al nuovo Las Vegas Strip Circuit: decine di lingue per le strade intorno a Las Vegas Boulevard, in alcuni degli hotel casinò più belli del mondo, molti visitatori in abbigliamento da squadra, persone che parlavano di piloti e squadre da corsa ovunque. C'era molta elettricità nell'aria e la maggior parte dei visitatori della sfarzosa città era estremamente eccitata per la gara di Formula 1. Tutto questo è all'incirca l'opposto di quello che si può immaginare.

Tutto questo è all'incirca l'opposto dell'energia che Max Verstappen sentiva prima della gara.

L'olandese ha ripetutamente criticato lo svolgimento del fine settimana e il carattere di questa gara del campionato del mondo, si è sentito rappresentato come un clown alla presentazione dei piloti durante la cerimonia di apertura, trova la pista poco interessante ed è furioso per il fatto che i visitatori non siano stati adeguatamente compensati per il pessimo venerdì. "Se fossi un tifoso, demolirei l'intero impianto".

Nessuno può negare che la Formula 1 sia in piena espansione negli Stati Uniti, soprattutto grazie al documentario di Netflix "Drive to Survive". Incuriositi dal ritratto della Formula 1 (per forza di cose drammatizzato), molti fan hanno vissuto un Gran Premio per la prima volta e sono rimasti tali. Questo non può che essere un bene per lo sport.



Ma Max Verstappen non ha nulla a che fare con gare come quella di Las Vegas, come ha spiegato prima del Gran Premio: "Quando ero ragazzo, mi lasciavo trasportare dalle emozioni del motorsport, non da elementi di spettacolo. Come pilota, non mi interessa tutto il clamore".



"Inoltre, un'auto di Formula 1 non prende vita su un circuito stradale. Per me, questo accade solo sui veri circuiti, come Spa-Francorchamps o Monza, questi luoghi generano passione per me. I tifosi mi affascinano. Quando salgo in macchina sono eccitato, non vedo l'ora di guidare su circuiti come quello".



Per il tre volte campione del mondo, il management della Formula 1 si preoccupa troppo poco dello sport e troppo dello spettacolo. "Capisco che gli spettatori vogliano essere intrattenuti tutto il giorno. Ma credo che sia più importante far capire loro cosa sia effettivamente il nostro sport".



"Invece, la maggior parte di questi nuovi visitatori viene solo per la festa e i drink, per vedere un DJ o uno spettacolo. Ma io posso farlo in tutto il mondo. Posso volare a Ibiza e ubriacarmi all'infinito. Nel frattempo, questo succede alle corse".



"Sì, arrivano nuove persone, ma dubito che rimangano come fan. Penso che sia più probabile che si tratti di persone che vogliono vedere il loro artista preferito e bere qualcosa con i loro amici. Non capiscono cosa facciamo qui. Sia chiaro: amo Las Vegas, ma non per guidare una Formula 1 qui".



Dopo la vittoria, però, le cose sono andate un po' diversamente: "Siamo riusciti a dare un bello spettacolo qui e non vedo l'ora di tornare su questa pista l'anno prossimo. Se i tifosi hanno apprezzato la gara quanto me, allora sono contento".



"Sostengo che mi piacciono di più altri circuiti, ma devo ammettere che il Gran Premio è stato davvero piacevole. Lasciamo le cose come stanno".





Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12