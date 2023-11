Max Verstappen: A crítica de Las Vegas mudou depois da vitória

Dia de corrida na área em redor do novo circuito da Strip de Las Vegas: dezenas de línguas nas ruas em redor da Las Vegas Boulevard, em alguns dos mais belos hotéis-cassinos do mundo, muitos visitantes com roupas de equipa, pessoas a falar de pilotos e equipas de corrida por todo o lado. Havia muita eletricidade no ar e a maior parte dos visitantes da cidade reluzente estava extremamente entusiasmada com a corrida de Fórmula 1.

Tudo isto é mais ou menos o oposto da energia que Max Verstappen sentiu antes da corrida.

O holandês tem criticado repetidamente o desenrolar do fim de semana e o carácter desta corrida do campeonato do mundo, viu-se retratado como um palhaço na apresentação dos pilotos durante a cerimónia de abertura, considera a pista desinteressante e está furioso por os visitantes não estarem a ser devidamente compensados pela sexta-feira mal sucedida. "Se eu fosse um fã, deitava tudo abaixo".

Ninguém pode negar que a Fórmula 1 está a crescer nos EUA, em grande parte graças ao documentário da Netflix "Drive to Survive". Curiosos com o retrato (reconhecidamente dramatizado) da Fórmula 1, muitos fãs assistiram a um Grande Prémio pela primeira vez - e continuaram a ser fãs. Isso só pode ser bom para o desporto.



Mas Max Verstappen não tem nada a ver com corridas como a de Las Vegas, como explicou antes do Grande Prémio: "Quando era miúdo, era levado pelas emoções do desporto automóvel, não por quaisquer elementos de espetáculo. Como piloto, não me importo com todo o alarido".



"Além disso, um carro de Fórmula 1 simplesmente não ganha vida num circuito de rua. Para mim, isso só acontece em autódromos reais, como Spa-Francorchamps ou Monza, lugares que geram paixão para mim. Os fãs cativam-me. Quando entro no carro, fico entusiasmado, mal posso esperar para conduzir em pistas como estas".



Para o tricampeão do mundo, a direção da Fórmula 1 preocupa-se muito pouco com o desporto e muito com o espetáculo. "Compreendo que os espectadores queiram estar entretidos todo o dia. Mas penso que é mais importante fazê-los compreender o que é realmente o nosso desporto."



"Em vez disso, a maioria destes novos visitantes vem apenas para a festa e as bebidas, para ver um DJ ou um espetáculo. Mas eu posso fazer isso em todo o mundo. Posso voar para Ibiza e ficar bêbado sem fim. Entretanto, isso acontece nas corridas".



"Sim, vêm pessoas novas, mas duvido que fiquem como fãs. Acho que é mais provável que sejam pessoas que querem ver o seu artista preferido e beber uns copos com os amigos. Não compreendem o que fazemos aqui. Vamos ser claros - eu adoro Las Vegas, mas não para conduzir um carro de Fórmula 1 aqui".



Depois da sua vitória, no entanto, as coisas soaram um pouco diferentes: "Conseguimos dar um bom espetáculo aqui e estou ansioso por voltar a esta pista no próximo ano. Se os fãs gostaram da corrida tanto quanto eu, então estou feliz".



"Continuo a dizer que gosto mais de outros circuitos, mas tenho de admitir que o Grande Prémio foi muito agradável. Vamos deixar as coisas assim".





Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02º Pérez 273

03 Hamilton 232

04 Sainz 200

05 Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12