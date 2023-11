Lance Stroll (5e) : "J'ai fait un super premier tour".

Le pilote Aston Martin Lance Stroll a dû prendre le départ de la course à Las Vegas depuis la 19e place sur la dernière ligne. Après 50 tours, il a pu se réjouir de sa cinquième place. Il a ensuite expliqué comment il y était parvenu.

Avant les qualifications à Las Vegas, il était déjà clair que Lance Stroll allait devoir aborder l'avant-dernière course de la saison avec une hypothèque. En effet, le Canadien avait dépassé Carlos Sainz lors de la troisième séance d'essais, alors que le double drapeau jaune était présenté. Pour cela, il a écopé d'une pénalité de cinq positions sur la grille de départ, ce qui l'a relégué sur la dernière ligne.

Mais Stroll ne s'est pas laissé déstabiliser, il a profité du brouhaha du départ qu'il a pu éviter et a avancé de dix positions dès le premier virage. Il a ensuite fait une course courageuse, récompensée par une cinquième place. A titre de comparaison, son coéquipier Fernando Alonso est parti en neuvième position et a également terminé neuvième.

Stroll était donc de bonne humeur lorsqu'il a répondu aux questions des journalistes de la télévision. Il a déclaré : "J'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai fait un super premier tour, je me sentais bien dans la voiture et j'ai vraiment apprécié. Après le premier tour, où j'ai doublé quelques gars, j'ai fait une super course".

"La voiture était très bonne, bien meilleure que lors des qualifications, qui étaient vraiment difficiles. Je n'étais pas aussi rapide là-bas et j'ai dû en plus prendre la pénalité. Je pensais donc qu'il n'y aurait pas grand-chose en course. Heureusement, les choses se sont passées différemment", a ajouté le pilote de 25 ans, qui occupe actuellement la dixième place du championnat du monde.

Course, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (All), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident

Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12