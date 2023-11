Lance Stroll (5°): "Ho fatto un ottimo primo giro".

Il pilota dell'Aston Martin Lance Stroll ha dovuto iniziare la gara di Las Vegas dal 19° posto in griglia, in ultima fila. Dopo 50 giri, ha potuto festeggiare il quinto posto. Ha poi spiegato come ci è riuscito.

Prima delle qualifiche a Las Vegas, era già chiaro che Lance Stroll avrebbe dovuto affrontare la penultima gara della stagione con un'ipoteca. Il canadese aveva superato Carlos Sainz nella terza sessione di prove quando è stata esposta la doppia bandiera gialla. Di conseguenza, è stato penalizzato di cinque posizioni in griglia dai commissari sportivi, facendolo precipitare in fondo alla griglia.

Tuttavia, Stroll non si è lasciato abbattere, approfittando della confusione iniziale che è riuscito a evitare e risalendo di dieci posizioni già alla prima curva. Ha poi disputato una gara vivace, per la quale è stato premiato con il quinto posto. In confronto, il suo compagno di squadra Fernando Alonso è partito nono ed è arrivato nono.

Stroll era di buon umore quando ha risposto alle domande dei giornalisti televisivi. Ha spiegato: "Mi sono divertito moltissimo. Ho fatto un ottimo primo giro, mi sentivo benissimo in macchina e mi sono divertito molto. Dopo il primo giro, in cui ho superato alcuni ragazzi, ho fatto una grande gara".

"La macchina era molto buona, molto meglio che in qualifica, che è stata molto dura. Non ero così veloce e ho anche dovuto scontare una penalità. Per questo motivo ho pensato che la gara non avrebbe dato grandi risultati. Fortunatamente le cose sono andate diversamente", ha aggiunto il 25enne, attualmente decimo nel campionato mondiale.

Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente

Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05° Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12