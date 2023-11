Lance Stroll (5º): "Fiz uma óptima primeira volta"

Antes da qualificação em Las Vegas, já era claro que Lance Stroll teria de enfrentar a penúltima corrida da época com uma hipoteca. O canadiano tinha ultrapassado Carlos Sainz na terceira sessão de treinos livres quando foi mostrada a dupla bandeira amarela. Como resultado, ele foi penalizado em cinco posições na grelha pelos comissários de pista, o que o levou para o final da grelha.

No entanto, Stroll não se deixou abalar, beneficiando da turbulência da partida que conseguiu evitar e subindo dez posições logo na primeira curva. Depois, fez uma corrida animada, pela qual foi recompensado com o quinto lugar. Em comparação, o seu companheiro de equipa Fernando Alonso partiu em nono e terminou também em nono.

Stroll estava igualmente bem-disposto quando respondeu às perguntas dos jornalistas da televisão. Ele explicou: "Diverti-me imenso. Fiz uma óptima primeira volta, senti-me muito bem no carro e gostei muito. Depois da primeira volta, em que ultrapassei alguns tipos, tive uma óptima corrida".

"O carro estava muito bom, muito melhor do que na qualificação, que foi muito difícil. Não fui tão rápido e também tive de cumprir a penalização. Foi por isso que pensei que a corrida não ia ter grandes resultados. Felizmente, as coisas acabaram por ser diferentes", acrescentou o piloto de 25 anos, que está atualmente em décimo lugar no campeonato do mundo.

Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente

Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02º Pérez 273

02º Hamilton 232

04 Sainz 200

05º Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12