Schumacher à propos du GP de Las Vegas : "Il y aura aussi des copeaux".

Le GP de Las Vegas a fait forte impression. C'est surtout le spectacle de la course qui a été apprécié par de nombreux fans, après un début de week-end de course plutôt balbutiant. Mais cela fait partie intégrante d'une nouvelle course, qui plus est une course en ville.

"J'ai beaucoup aimé", a déclaré l'expert de Sky Ralf Schumacher. "Bien sûr, quand tout est nouveau, il y a parfois des copeaux qui tombent". Schumacher ne fait pas seulement allusion à la plaque d'égout qui avait provoqué l'interruption de la première séance d'entraînement. L'organisation de cette course de prestige a également fait l'objet de critiques de la part des habitants.

Mais Schumacher déclare : "La manifestation était super, tout était parfaitement organisé, on ne peut se plaindre de rien. La course en particulier était passionnante - comme elle allait et venait !"

Le rapport de force actuel, nettement plus serré, arrive trop tard pour une décision passionnante sur le titre. Mais Schumacher espère que la finale d'Abu Dhabi sera passionnante.

"Red Bull se retrouve un peu sous pression. Les équipes se sont rapprochées. Cela rend les choses passionnantes", a déclaré Schumacher.

Course, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (D), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident

Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12