Schumacher sul GP di Las Vegas: "A volte le fiches cadono".

Le reazioni dopo il GP di Las Vegas non sono state tutte positive. Tuttavia, l'opinionista di Sky Ralf Schumacher è pieno di elogi per la prima nella metropoli del gioco d'azzardo.

Il GP di Las Vegas ha lasciato il segno. Lo spettacolo delle corse, in particolare, è stato apprezzato da molti fan, dopo che l'inizio del weekend di gara è stato piuttosto stentato. Ma questo è parte integrante di una nuova gara, per di più cittadina.

"Mi è piaciuto molto", ha detto l'opinionista di Sky Ralf Schumacher. "Naturalmente, quando tutto è nuovo, è inevitabile che ci siano dei difetti". Schumacher non si riferisce solo al tombino che ha causato l'annullamento della prima sessione di allenamento. I residenti hanno anche criticato l'organizzazione della prestigiosa gara.

Tuttavia, Schumacher afferma: "L'evento è stato fantastico, tutto è stato organizzato alla perfezione, non ci si può lamentare di nulla. La gara in particolare è stata emozionante, per il modo in cui è andata avanti e indietro!".

L'attuale equilibrio di potere, molto più stretto, arriva troppo tardi per una decisione emozionante sul titolo. Ma Schumacher spera in un finale emozionante ad Abu Dhabi.

"La Red Bull sta subendo un po' di pressione. Le squadre si sono avvicinate. Questo rende il tutto più emozionante", ha detto Schumacher.

Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente

Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 Gran Premi su 22)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05° Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12