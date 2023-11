Schumacher sobre o GP de Las Vegas: "Às vezes as fichas caem"



por Otto Zuber - Automatic translation from German

LAT

As reacções após o GP de Las Vegas não foram todas positivas. No entanto, o especialista da Sky, Ralf Schumacher, está cheio de elogios à estreia na metrópole do jogo.

SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.