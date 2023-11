La Formule 1 à Las Vegas : "Une folie au plus haut degré".

La course de Las Vegas a été un grand moment de divertissement. Mais c'est surtout l'environnement qui a fait l'objet de critiques, et la catégorie reine doit définitivement tirer les leçons de ses erreurs.

Le GP de Las Vegas a suscité de nombreuses critiques, surtout dans la ville elle-même. Le Las Vegas Review-Journal, par exemple, n'a pas été tendre avec cette course prestigieuse.

"Toute cette expérience de Formule 1 était une folie au plus haut degré. La construction du circuit a été un gâchis, un cauchemar absolu. Mais le gros problème, c'est que la ville est morte. Que ce soit à cause des prix scandaleusement élevés au début ou de la peur d'un week-end chaotique, les gens sont partis", écrit le journal.

Le Telegraph britannique n'a pas vu les choses de manière complètement négative. "La Formule 1 doit encore tirer les leçons de sa première incursion dans la ville du péché, mais dimanche lui a donné une plate-forme sur laquelle elle pourra s'appuyer dans les années à venir".

USA

Washington Post : Des mariages rapides. Des cocktails en chaussures de conduite. Un recours collectif. La seule chose prévisible lors des débuts de la Formule 1 à Las Vegas était le vainqueur. C'était la célébration d'un sport excessif dans la plus excessive des villes.

ANGLETERRE

Guardian : Après une semaine agitée pour la Formule 1, après des jours de peur et de dégoût à Las Vegas, le sport a finalement livré la marchandise dans les rues de la ville, avec un tel effet que le grand jeu en valait vraiment la peine. La banque gagne toujours ici, et il était donc évident que Max Verstappen allait remporter le premier Grand Prix de Las Vegas, mais il a dû batailler ferme pour y parvenir, ce qui signifiait que la course allait de pair avec le spectacle et assurait le spectacle tant attendu par la Formule 1.

Le Telegraph : La Formule 1 doit encore tirer les leçons de sa première incursion dans la ville du péché, mais dimanche lui a donné une plate-forme sur laquelle elle pourra s'appuyer dans les années à venir.

Mirror : Max Verstappen a peut-être tout détesté dans cet événement, mais cela n'a pas entamé son enthousiasme pour la victoire.

Sun : Viva Max Vegas ! C'était la seule certitude dans cette ville où la chance joue un rôle : Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Las Vegas.

PAYS-BAS

Telegraaf : Tout est bien qui finit bien pour la Formule 1 et la course énormément médiatisée de Las Vegas. Après des jours de presse négative, le plat de résistance a été un succès total. Même Max Verstappen, qui a une nouvelle fois volé la vedette à tout le monde en combinaison Elvis sur l'asphalte, s'est soudain exprimé de manière nettement plus positive après les critiques virulentes qu'il avait émises auparavant.

AD : Max Verstappen peut enfin à nouveau jouer son propre rôle dans un spectacle qui convainc amis et ennemis. Le mariage de rêve entre sport et spectacle a enfin pu convaincre après quelques difficultés de démarrage.

ITALIE

Gazzetta dello Sport : Peut-être peut-on encore sauver quelque chose pour Ferrari cette saison sans éclat. A Las Vegas, le duel a enfin eu lieu et Red Bull n'a pas eu la vie facile. Leclerc montre la meilleure Ferrari de l'année. Le duel entre Leclerc et Verstappen assure le spectacle dès le premier virage.

Corriere dello Sport : "Leclerc a montré à Las Vegas ce dont il est capable lorsque sa voiture fonctionne vraiment. Dans un duel passionnant, il s'est battu contre Red Bull pour la victoire et a prouvé qu'il pouvait à la fois attaquer et se défendre.

Tuttosport : Au final, il reste l'amertume de ce qui aurait pu être et qui n'a pas été. Vu la compétitivité de Ferrari, la course a été assombrie par la pénalité injuste infligée à Sainz. Avec l'Espagnol à ses côtés, Leclerc aurait pu gagner.

Corriere della Sera : Les performances de Leclerc ne suffisent pas face à Super Max. Pour la douzième fois, le Monégasque, parti en pole position, n'a pas gagné, mais cette fois, pour lui, la joie est plus grande que les regrets.

La Repubblica : Des duels, des dépassements et beaucoup de vitesse : à Las Vegas, on a assisté à l'une des plus belles courses de l'année, avec Verstappen comme vainqueur : 53 succès comme Vettel, le 18e succès de l'année. Mais Verstappen doit se battre avec tous ses muscles, comme on ne l'avait plus vu depuis longtemps.