Formula 1 a Las Vegas: "Una follia di altissimo livello".

Il GP di Las Vegas ha suscitato molte critiche, soprattutto nella città stessa. Il Las Vegas Review-Journal, ad esempio, non ha avuto nulla di buono da dire sulla prestigiosa gara.

"L'intero esperimento di Formula 1 è stato una follia di altissimo livello. Il tracciato era un disastro, un incubo assoluto. Ma il problema principale è che la città è morta. Che sia per i prezzi oltraggiosamente alti alla partenza o per la paura di un fine settimana caotico, la gente se ne è andata", ha scritto il giornale.

Il British Telegraph non la vede in modo del tutto negativo. "La Formula Uno ha ancora molto da imparare dalla sua prima incursione nella Città del Peccato, ma la domenica le ha dato una piattaforma su cui costruire negli anni a venire".

USA

Las Vegas Review-Journal: I grandi eventi valgono i disagi. Ma è vero per la Formula 1? L'intero esperimento della Formula 1 è stato una follia di prim'ordine. L'allestimento della pista è stato un disastro, un incubo assoluto. Ma il problema principale è che la città è morta. Che sia stato per i prezzi oltraggiosamente alti all'inizio o per la paura di un fine settimana caotico, la gente se ne è andata.

Washington Post: Matrimoni veloci. Cocktail nelle scarpe degli autisti. Un'azione legale collettiva. L'unica cosa prevedibile del debutto della Formula Uno a Las Vegas era il vincitore. È stata la celebrazione di uno sport eccessivo nella più eccessiva delle città.

INGHILTERRA

Guardian: Dopo una settimana travagliata per la Formula Uno, dopo giorni di paura e disgusto a Las Vegas, lo sport ha finalmente fatto il suo debutto sulle strade della città, con un effetto tale che la grande scommessa è stata davvero ripagata. Il banco vince sempre qui, e quindi era chiaro che Max Verstappen avrebbe potuto vincere il primo Gran Premio di Las Vegas, ma ha dovuto lottare duramente per ottenerlo, il che significa che le corse sono state all'altezza dello spettacolo e hanno fornito lo spettacolo che la Formula 1 desidera.

Telegraph: La Formula 1 ha ancora molto da imparare dalla sua prima incursione nella Città del Peccato, ma la giornata di domenica le ha fornito una piattaforma su cui costruire negli anni a venire.

Mirror: Max Verstappen può odiare tutto di questo evento, ma questo non ha smorzato il suo entusiasmo per la vittoria.

Sun: Viva Max Vegas! Era l'unica certezza in città dove la fortuna gioca un ruolo importante: Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Las Vegas.

PAESI BASSI

Telegraaf: Tutto è bene quel che finisce bene per la Formula 1 e per l'attesissima gara di Las Vegas. Dopo giorni di stampa negativa, il percorso principale è stato un successo completo. Persino Max Verstappen, che ancora una volta ha rubato la scena sull'asfalto con la sua tuta da Elvis, è stato improvvisamente molto più positivo dopo le sue precedenti aspre critiche.

AD: Max Verstappen può finalmente interpretare di nuovo se stesso in uno spettacolo che conquista amici e nemici. Il matrimonio da sogno tra sport e spettacolo è stato finalmente convincente dopo una serie di problemi iniziali.

ITALIA

Gazzetta dello Sport: Forse si può ancora recuperare qualcosa per la Ferrari in questa stagione senza il glamour. A Las Vegas si è finalmente tornati a duellare e la Red Bull non ha avuto vita facile. Leclerc mostra la migliore Ferrari di quest'anno. Il duello tra Leclerc e Verstappen dà spettacolo fin dalla prima curva.

Corriere dello Sport: Leclerc ha mostrato a Las Vegas cosa può fare quando la sua macchina funziona davvero. In un duello emozionante, ha lottato per la vittoria contro la Red Bull e ha dimostrato di saper sia attaccare che difendere.

Tuttosport: Alla fine resta l'amarezza per quello che poteva essere e non è stato. Vista la competitività della Ferrari, la gara è stata oscurata dall'ingiusta penalizzazione di Sainz. Leclerc avrebbe potuto vincere con lo spagnolo al suo fianco.

Corriere della Sera: La prestazione di Leclerc non basta contro la Super Max. Per la dodicesima volta il monegasco, partito dalla pole position, non ha vinto, ma questa volta la gioia è maggiore del rammarico.

La Repubblica: Duelli, sorpassi e tanta velocità: Las Vegas ha visto una delle gare più belle dell'anno, con Verstappen vincitore: 53 successi come Vettel, il 18° successo dell'anno. Ma Verstappen deve lottare con tutti i suoi muscoli come non si vedeva da tempo.