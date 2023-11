Fórmula 1 em Las Vegas: "Uma loucura do mais alto nível"

A corrida em Las Vegas proporcionou um ótimo entretenimento. No entanto, as principais críticas foram dirigidas aos eventos circundantes, e a categoria rainha precisa definitivamente de aprender com os seus erros.

O GP de Las Vegas foi alvo de muitas críticas, sobretudo na própria cidade. O Las Vegas Review-Journal, por exemplo, não teve nada de bom a dizer sobre a prestigiada corrida.

"Toda esta experiência de Fórmula 1 foi uma loucura do mais alto nível. O traçado da pista era uma confusão, um pesadelo absoluto. Mas o grande problema é que a cidade está morta. Quer seja pelos preços escandalosamente elevados no início ou pelo medo de um fim de semana caótico, as pessoas mantiveram-se afastadas", escreveu o jornal.

O britânico Telegraph não viu a situação de forma totalmente negativa. "A Fórmula 1 ainda tem muito a aprender com a sua primeira incursão na Cidade do Pecado, mas o domingo deu-lhe uma plataforma para construir nos próximos anos."

EUA

Las Vegas Review-Journal: Os grandes eventos valem o incómodo. Mas será isso verdade para a Fórmula 1? Toda esta experiência da Fórmula 1 tem sido uma loucura do mais alto nível. A montagem da pista foi uma confusão, um pesadelo absoluto. Mas o grande problema é que a cidade está morta. Quer seja pelos preços escandalosamente elevados no início ou pelo medo de um fim de semana caótico - as pessoas ficaram de fora.

Washington Post: Casamentos rápidos. Cocktails em sapatos de condutor. Uma ação judicial colectiva. A única coisa previsível na estreia da Fórmula 1 em Las Vegas era o vencedor. Foi uma celebração de um desporto excessivo na mais excessiva das cidades.

INGLATERRA

Guardian: Depois de uma semana conturbada para a Fórmula 1, depois de dias de medo e aversão em Las Vegas, o desporto finalmente estreou-se nas ruas da cidade, e com tal efeito que a grande aposta valeu mesmo a pena. A banca ganha sempre aqui e, por isso, era claro que Max Verstappen podia ganhar o Grande Prémio inaugural de Las Vegas, mas teve de lutar muito por isso, o que significou que a corrida correspondeu ao espetáculo e proporcionou o espetáculo que a Fórmula 1 deseja.

Telegraph: A Fórmula 1 ainda tem muito a aprender com a sua primeira incursão na Cidade do Pecado, mas o domingo deu-lhe uma plataforma para construir nos próximos anos.

Mirror: Max Verstappen pode odiar tudo sobre este evento, mas isso não diminuiu o seu entusiasmo pela vitória.

Sun: Viva Max Vegas! Foi a única certeza na cidade em que a sorte desempenha um papel: Max Verstappen venceu o Grande Prémio de Las Vegas.

PAÍSES BAIXOS

Telegraaf: Tudo está bem quando acaba bem para a Fórmula 1 e para a tão badalada corrida em Las Vegas. Depois de dias de imprensa negativa, o percurso principal foi um sucesso total. Até Max Verstappen, que mais uma vez roubou o espetáculo na pista com o seu fato de Elvis, ficou subitamente muito mais positivo depois das suas duras críticas anteriores.

AD: Max Verstappen volta finalmente a ser ele próprio num espetáculo que conquista tanto os amigos como os inimigos. O casamento de sonho entre desporto e espetáculo foi finalmente convincente, depois de alguns problemas iniciais.

ITÁLIA

Gazzetta dello Sport: Talvez ainda seja possível salvar a Ferrari nesta temporada sem o glamour. Em Las Vegas, o duelo finalmente voltou a ser decidido e a Red Bull não teve vida fácil. Leclerc mostra o melhor Ferrari deste ano. O duelo entre Leclerc e Verstappen dá espetáculo logo na primeira curva.

Corriere dello Sport: Leclerc mostrou em Las Vegas o que ele pode fazer quando seu carro realmente funciona. Num duelo emocionante, ele lutou pela vitória contra a Red Bull e provou que pode atacar e defender.

Tuttosport: No final, fica a amargura pelo que poderia ter sido e não foi. Dada a competitividade da Ferrari, a corrida foi ofuscada pela penalização injusta contra Sainz. Leclerc poderia ter vencido com o espanhol ao seu lado.

Corriere della Sera: O desempenho de Leclerc não é suficiente contra o Super Max. Pela décima segunda vez, o monegasco, que partiu da pole position, não venceu, mas desta vez a sua alegria é maior do que o seu arrependimento.

La Repubblica: Duelos, manobras de ultrapassagem e muita velocidade: Las Vegas assistiu a uma das mais belas corridas do ano, com Verstappen como vencedor: 53 sucessos como Vettel, o 18º sucesso do ano. Mas Verstappen tem de lutar com todos os seus músculos como há muito tempo não se via.