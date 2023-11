Appel de Leclerc à Vegas après une critique : reconnaître l'avantage

Charles Leclerc s'y connaît. En tant que Monégasque d'origine, il sait à quel point les restrictions peuvent être éprouvantes pour les habitants lorsqu'une course de Formule 1 se déroule à leur porte.

Le GP de la Principauté a cependant une énorme tradition, beaucoup de choses sont bien rodées et personne ne souhaite que la Formule 1 fasse un détour par Monaco.

A Las Vegas, c'est un peu différent, car les habitants de la métropole des joueurs étaient déjà agacés des mois avant l'événement par les travaux de construction et diverses mesures. La course - aussi élogieuse qu'elle ait été - n'est pas encore arrivée à Las Vegas.

"A Monaco, je peux suivre toute l'organisation jusqu'au jour de la course et voir tous les efforts déployés pour tout préparer. Mais nous avons cela depuis si longtemps à Monaco que j'ai le sentiment que tout le monde s'est habitué à cette préparation et apprécie le moment et l'événement dans son ensemble", a déclaré Leclerc.

Et voici qu'il lance un appel aux hôtes de Las Vegas pour qu'ils s'impliquent dans le GP et tout ce qui l'entoure.

"Pour Las Vegas et les gens de Las Vegas, c'est évidemment très nouveau, et je peux comprendre qu'il soit difficile d'accepter cela au début", a déclaré Leclerc.

Le pilote Ferrari : "Mais j'espère vraiment qu'ils ont compris les avantages qu'il y a à avoir autant de monde à l'événement. Et je pense aussi que la plus grande partie de la construction du nouveau bâtiment est maintenant terminée et que cela ne fera que s'améliorer à partir de maintenant, parce que les gens comprendront ce qu'il faut faire et pour gagner un peu de temps. C'était une excellente première édition et j'ai hâte d'être de retour l'année prochaine".

Course, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (All), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident

Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12