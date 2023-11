Appello di Leclerc a Las Vegas dopo le critiche: riconoscere il vantaggio

Gli abitanti di Las Vegas non erano molto entusiasti dell'evento di Formula 1, anzi, erano spesso infastiditi. Charles Leclerc racconta la sua esperienza personale.

Charles Leclerc sa come muoversi. Essendo nativo di Monaco, sa quanto possano essere stressanti le restrizioni per i residenti quando una gara di Formula 1 si svolge davanti alla loro porta di casa.

Tuttavia, il GP nel Principato ha una grande tradizione, molte cose si sono consolidate e nessuno vuole che la Formula 1 eviti Monaco.

A Las Vegas le cose sono un po' diverse, perché gli abitanti della metropoli del gioco d'azzardo erano già infastiditi dai lavori di costruzione e dalle varie misure mesi prima dell'evento. La gara - per quanto sia stata elogiata - non è ancora arrivata a Las Vegas.

"A Monaco posso seguire l'intera organizzazione fino al giorno della gara e vedere quanto impegno viene profuso nella preparazione di tutto. Ma a Monaco è da così tanto tempo che ho la sensazione che tutti si siano abituati a questa preparazione e si godano il momento e l'evento nel suo complesso", ha detto Leclerc.

E ha lanciato un appello ai padroni di casa di Las Vegas affinché siano coinvolti nel GP e negli eventi circostanti.

"Per Las Vegas e la gente di Las Vegas è ovviamente una novità e posso capire che all'inizio sia difficile da accettare", ha detto Leclerc.

Il pilota della Ferrari: "Ma spero davvero che abbiano riconosciuto i vantaggi di avere così tante persone che vengono all'evento. E penso anche che la maggior parte della costruzione del nuovo edificio sia stata completata e che d'ora in poi la situazione non potrà che migliorare, perché la gente capirà cosa fare e risparmierà un po' di tempo. È stato un ottimo primo evento e non vedo l'ora di essere di nuovo qui l'anno prossimo".

Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente

Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05° Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12