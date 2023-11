Leclerc apela a Vegas depois das críticas: reconhecer a vantagem

As pessoas em Las Vegas não gostaram muito do evento de Fórmula 1, ficaram muitas vezes irritadas. Charles Leclerc fala das suas próprias experiências.

Charles Leclerc sabe o que fazer. Como natural do Mónaco, ele sabe como as restrições podem ser stressantes para os residentes quando uma corrida de Fórmula 1 tem lugar à sua porta.

No entanto, o GP do Principado tem uma enorme tradição, muitas coisas já estão estabelecidas e ninguém quer que a Fórmula 1 evite o Mónaco.

As coisas são um pouco diferentes em Las Vegas, uma vez que os residentes da metrópole do jogo já estavam incomodados com as obras e várias medidas meses antes do evento. A corrida - por muitos elogios que tenha recebido - ainda não chegou a Las Vegas.

"No Mónaco, posso acompanhar toda a organização até ao dia da corrida e ver o esforço que é feito para preparar tudo. Mas há tanto tempo que temos isto no Mónaco que tenho a sensação de que todos se habituaram a esta preparação e estão a desfrutar do momento e do evento como um todo", disse Leclerc.

E aqui ele apela aos anfitriões em Las Vegas para se envolverem no GP e nos eventos circundantes.

"Para Las Vegas e para as pessoas de Las Vegas, isto é obviamente muito novo e posso compreender que seja difícil de aceitar no início", disse Leclerc.

O piloto da Ferrari: "Mas espero realmente que eles tenham reconhecido os benefícios de ter tantas pessoas a vir ao evento. E também acho que a maior parte da construção do novo edifício já está concluída e só vai melhorar a partir de agora, porque as pessoas vão perceber o que fazer e poupar algum tempo. Foi um excelente primeiro evento e mal posso esperar para estar aqui novamente no próximo ano."

