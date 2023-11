Schumacher critica duramente a Haas: "Gran tensión"

Nico Hülkenberg tuvo que aparcar su Haas en Las Vegas poco antes de que cayera la bandera a cuadros. Sin embargo, el resumen del alemán fue bueno. Explicó: "Mi ritmo de carrera no fue tan malo".

Y el jefe del equipo Haas, Günther Steiner, también estaba relativamente satisfecho, a pesar de que una vez más no había nada que ganar. El compañero de equipo de Hülkenberg, Kevin Magnussen, sólo pudo ser 13º.

"No creo que hayamos hecho nada mal. Los dos pilotos han luchado duro para sacar lo mejor de sus coches. Creo que lo han conseguido. Y nos mantuvimos por delante de algunos de nuestros rivales habituales", dijo Steiner.

Sin embargo, Haas sigue siendo el peor equipo de la Fórmula 1 con otro "cero"; con sólo doce puntos, la escudería es décima y última.

"La cuestión es siempre qué quieres. ¿Quieres estar en la Fórmula 1, quieres ganar dinero y aceptar todo esto? Ése sería el lema olímpico: estar lo es todo", afirma Ralf Schumacher, experto de Sky, criticando la actitud de Haas.

El ex piloto de Fórmula 1 percibe una "gran tensión" en Haas y cree que el equipo podría tener que "reestructurarse" si quiere progresar a medio plazo.

Schumacher: "Si eso es lo que quieren, entonces creo que está claro y es reconocible que no funcionará así y que no es suficiente para la Fórmula 1 actual."

Carrera, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 s

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08º George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12º Alex Albon (T), Williams, +43.398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38.525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fuera

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, fallo en la caja de cambios

Nico Hülkenberg (D), Haas, fallo de motor

Lando Norris (GB), McLaren, accidente

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 21 de 22 Grandes Premios)

Pilotos

01 Verstappen 549 puntos

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04º Sainz 200

05º Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 822 puntos

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12