Schumacher critique sévèrement Haas : "Grande tension".

Nico Hülkenberg a certes dû abandonner sa Haas à Las Vegas juste avant que le drapeau à damier ne tombe. Mais le bilan de l'Allemand est bon. Il a déclaré : "Mon rythme de course n'était pas si mauvais".

Et le chef de l'équipe Haas, Günther Steiner, était lui aussi relativement satisfait, même si, une fois de plus, il n'y avait rien à gagner. En effet, le coéquipier de Hülkenberg, Kevin Magnussen, n'a terminé que 13e.

"Je ne pense pas que nous ayons fait quelque chose de mal. Les deux pilotes se sont battus pour tirer le meilleur parti de leur voiture. Je pense qu'ils y sont parvenus. Et nous sommes restés devant certains de nos adversaires habituels", a déclaré Steiner.

Malgré tout, ce nouveau "zéro" fait de Haas la pire équipe de Formule 1, avec seulement douze points, elle est dixième et dernière.

"La question est toujours de savoir ce que l'on veut. Est-ce qu'on veut être en Formule 1, est-ce qu'on veut gagner de l'argent et accepter tout cela comme ça ? Ce serait la devise olympique : être là, c'est tout", a critiqué l'expert de Sky Ralf Schumacher à propos de l'attitude de Haas.

L'ancien pilote de Formule 1 perçoit une "très grande tension" chez Haas et pense que l'équipe devra peut-être "se restructurer" si elle veut progresser à moyen terme.

Schumacher : "Si c'est ce que l'on veut, je pense qu'il est clair et reconnaissable que cela ne fonctionnera pas ainsi et que ce n'est pas suffisant pour la Formule 1 actuelle".

Course, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (All), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident

Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12