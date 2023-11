Schumacher critica aspramente la Haas: "Grande tensione"

La Haas continua a non fare progressi in Formula 1. L'esperto di Sky Ralf Schumacher critica aspramente l'attuale situazione della scuderia statunitense.

Nico Hülkenberg ha dovuto parcheggiare la sua Haas a Las Vegas poco prima della bandiera a scacchi. Tuttavia, il riassunto del tedesco è stato buono. Ha spiegato: "Il mio ritmo di gara non era poi così male".

Anche il capo del team Haas, Günther Steiner, era relativamente soddisfatto, anche se ancora una volta non c'era nulla da guadagnare. Il compagno di squadra di Hülkenberg, Kevin Magnussen, è arrivato solo 13°.

"Non credo che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato. Entrambi i piloti hanno lottato duramente per ottenere il meglio dalle loro vetture. Credo che ci siano riusciti. E siamo rimasti davanti ad alcuni dei nostri normali avversari", ha dichiarato Steiner.

Tuttavia, la Haas rimane la peggiore squadra della Formula 1 con un altro "zero"; con soli dodici punti, la scuderia è decima e ultima.

"La domanda è sempre cosa si vuole. Vuoi essere in Formula 1, vuoi guadagnare soldi e accettare tutto questo? Sarebbe il motto olimpico: esserci è tutto", ha detto l'esperto di Sky Ralf Schumacher, criticando l'atteggiamento della Haas.

L'ex pilota di Formula 1 percepisce una "grande tensione" alla Haas e ritiene che la squadra debba "ristrutturarsi" se vuole fare progressi nel medio termine.

Schumacher: "Se questo è ciò che si vuole, allora penso che sia chiaro e riconoscibile che non funzionerà così e che non è sufficiente per l'attuale Formula 1".

Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente

Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05° Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12