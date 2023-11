"Essere Michael Schumacher": documentario ARD a dicembre

Nella serie di documentari in cinque parti "Being Michael Schumacher", l'autore Andreas Troll racconta la storia di come il ragazzo della pista di go-kart nella cava di ghiaia di Kerpen sia diventato una leggenda del motorsport.

Numerosi grandi dello sport e compagni dicono la loro. "Schumacher è un'icona", dice Dirk Nowitzki. Bastian Schweinsteiger ha "conosciuto veramente l'inno nazionale" solo grazie alle vittorie di Schumacher, mentre per Franziska van Almsick Schumacher è un modello, una "personalità importante".

Polemiche, incomprensioni, tutto questo avviene solo sui circuiti. "Poteva essere duro e spietato", dice David Coulthard, un ex concorrente, nella serie di documentari della ARD.

L'uomo Michael Schumacher è un capitolo a sé stante, ha ticchettii diversi. La sua famiglia è sempre stata un importante luogo di ritiro per lui.

Secondo Sabine Kehm - tuttora sua manager - ha sempre protetto questo bastione da solo. Non ha mai rivelato completamente il Michael Schumacher privato, non ha mai aperto completamente la sua visiera. La serie di documentari analizza da vicino anche questo lato della personalità di Michael Schumacher, che dice la sua in alcuni filmati d'archivio selezionati.

Il 29 dicembre 2013 ha riportato gravi lesioni alla testa in un incidente sugli sci. Da allora, Michael Schumacher non è più apparso in pubblico e sta percorrendo il lungo cammino della riabilitazione.

Dieci anni dopo il colpo del destino, Andreas Troll ha girato la serie di documentari in numerose località internazionali. Tra gli altri intervistati di spicco figurano Ralf Schumacher, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Ross Brawn, Norbert Haug e Jean Todt.

Tutti e cinque gli episodi di "Being Michael Schumacher" saranno disponibili nella mediateca ARD dal 14 dicembre. Das Erste trasmetterà tutti gli episodi il 28 dicembre dalle 23:25.

Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente

Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 Gran Premi su 22)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05° Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12