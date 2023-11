Mercedes fait de la place au rookie : Vesti peut s'y mettre

Le mois dernier, le jeune homme de 21 ans a participé à la FP1 du Grand Prix de Mexico à la place de George Russell. Maintenant, il participera à la deuxième séance FP1 dans la voiture de Lewis Hamilton, où l'équipe doit faire appel à un rookie.

Le test de fin de saison marque également le premier anniversaire de la première course de Fred dans une voiture de F1. A l'époque, il avait effectué ses tours au même endroit dans une W13.

Vesti est actuellement à la deuxième place du classement général pour sa deuxième année en Formule 2. Jusqu'à présent, il a remporté quatre victoires et trois autres podiums cette saison. Lors de la prochaine finale de la saison, il a encore une chance de remporter le titre.

"Courir en FP1 à Abu Dhabi est une nouvelle étape dans ma carrière. Ma première expérience en essais officiels lors d'un week-end de F1 au Mexique a été un grand moment. J'ai beaucoup appris et c'était génial de soutenir l'équipe et de travailler avec Lewis et George. Je suis impatient de m'appuyer sur cette expérience à Yas Marina. Je connais bien le circuit et cela facilitera sans aucun doute la mise en route lors de la seule séance d'entraînement. Je suis impatient de reprendre le volant de la W14 en FP1, puis lors des tests d'après-saison. Je tiens encore une fois à remercier chaleureusement l'équipe de m'avoir donné cette chance", a déclaré Vesti.

Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, a déclaré : "Fred s'est bien débrouillé lors de sa première séance d'entraînement à Mexico. Il a suivi le programme sans problème et nous a aidés à commencer le week-end de manière positive. Nous sommes impatients de le retrouver dans la voiture à Abu Dhabi. Pour Fred, ce sera un week-end chargé compte tenu de ses obligations en F2. Mais il a prouvé qu'il avait la maturité et la confiance nécessaires pour y faire face et je suis sûr qu'il en tirera le meilleur parti ce week-end".

Course, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (D), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident

Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12