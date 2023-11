Mercedes crea spazio per l'esordiente: Vesti si mette in gioco

Il mese scorso, il 21enne ha partecipato alle FP1 del Gran Premio di Città del Messico al posto di George Russell. Ora sarà sulla vettura di Lewis Hamilton per la seconda sessione di FP1 in cui il team deve schierare un debuttante.

L'ultimo test della stagione segna anche l'anniversario di un anno da quando Fred ha guidato per la prima volta una vettura di F1. All'epoca, completò i suoi giri nello stesso luogo con la W13.

Vesti è attualmente al secondo posto in classifica generale al suo secondo anno in Formula 2. Ha ottenuto quattro vittorie e altre tre vittorie. Finora ha ottenuto quattro vittorie e altri tre podi in questa stagione. Ha ancora la possibilità di vincere il titolo nel prossimo finale di stagione.

"Guidare nelle FP1 ad Abu Dhabi è un altro passo avanti nella mia carriera. La mia prima esperienza in una sessione di prove ufficiali in un weekend di F1 in Messico è stato un grande momento. Ho imparato molto ed è stato bello sostenere la squadra e lavorare con Lewis e George. Non vedo l'ora di mettere a frutto questa esperienza a Yas Marina. Conosco bene la pista e questo renderà senza dubbio più facile iniziare a lavorare in un'ora di prove. Non vedo l'ora di tornare al volante della W14 nelle FP1 e poi nei test post-stagione. Vorrei ringraziare ancora una volta il team per avermi dato questa opportunità", ha dichiarato Vesti.

Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, ha dichiarato: "Fred ha fatto bene nella sua prima sessione di prove a Città del Messico. Ha completato il programma senza problemi e ci ha aiutato a iniziare il weekend con una nota positiva. Non vediamo l'ora di riaverlo in macchina ad Abu Dhabi". Sarà un fine settimana impegnativo per Fred, visti i suoi impegni in F2. Tuttavia, ha dimostrato di avere la maturità e la fiducia necessarie per gestirlo e sono sicuro che ne trarrà il massimo questo fine settimana".

Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente

Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 Gran Premi su 22)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05° Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12