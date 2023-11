Mercedes cria espaço para o estreante: Vesti dá uma volta

Frederik Vesti, júnior da Mercedes, vai participar na primeira sessão de treinos livres do GP de Abu Dhabi. O dinamarquês também terá um dia inteiro de testes com o W14 no final da época, na próxima terça-feira.

No mês passado, o jovem de 21 anos participou na FP1 do Grande Prémio da Cidade do México, em substituição de George Russell. Agora vai estar no carro de Lewis Hamilton na segunda sessão de FP1 em que a equipa tem de colocar um estreante.

O último teste da temporada também marca o aniversário de um ano desde que Fred pilotou um carro de F1 pela primeira vez. Nessa altura, completou as suas voltas no mesmo local com o W13.

Vesti está atualmente em segundo lugar na classificação geral no seu segundo ano na Fórmula 2. Até ao momento, obteve quatro vitórias e três subidas ao pódio nesta época. Ainda tem hipóteses de conquistar o título no próximo final de época.

"Conduzir no FP1 em Abu Dhabi é mais um passo na minha carreira. A minha primeira experiência numa sessão de treinos oficiais num fim de semana de F1 no México foi um grande momento. Aprendi muito e foi ótimo apoiar a equipa e trabalhar com o Lewis e o George. Estou ansioso por aproveitar esta experiência em Yas Marina. Conheço bem a pista e isso vai, sem dúvida, facilitar o arranque durante a hora de treinos. Estou realmente ansioso por voltar ao volante do W14 no FP1 e depois no teste pós-temporada. Gostaria de agradecer mais uma vez à equipa por me ter dado esta oportunidade", afirmou Vesti.

Andrew Shovlin, Diretor de Engenharia da Trackside, afirmou: "O Fred teve um bom desempenho na sua primeira sessão de treinos na Cidade do México. Completou o programa sem quaisquer problemas e ajudou-nos a começar o fim de semana com uma nota positiva. Estamos ansiosos por o ter de volta ao carro em Abu Dhabi. Será um fim de semana atarefado para o Fred devido aos seus compromissos na F2. No entanto, ele mostrou que tem a maturidade e a confiança necessárias para lidar com isso e tenho a certeza que vai tirar o máximo partido deste fim de semana."

Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente

Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02º Pérez 273

02º Hamilton 232

04 Sainz 200

05º Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12