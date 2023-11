Jos critica a Max Verstappen: No vayas ciegamente a por él

Max Verstappen no deja que le cierren la boca. Fue impresionante escuchar al holandés expresar su opinión en Las Vegas sobre un evento que fundamentalmente no le gusta porque va en contra de sus creencias sobre cómo debe ser un evento de Fórmula 1.

"Cuando era niño, me dejaba llevar por las emociones del automovilismo, no por ningún elemento de espectáculo. Como piloto, no me importa todo el alboroto", dijo. Entre otras cosas.

Teniendo en cuenta lo importante que es el GP de Las Vegas para Liberty Media, fue casi increíble la claridad con la que Verstappen despotricó contra todo el evento.

Su padre le dio un silbido por ello. "Creo que puede decir las cosas, pero en este caso de una forma más amable. Se lo dije directamente. Lo necesita de vez en cuando. También creo que mucha gente tiene las pilas un poco gastadas", dijo Jos Verstappen al Telegraaf.

"Pero se ve que a Max le gustan las carreras. Entiendo su opinión, pero no se puede ir a ciegas a por todo", dijo el padre Jos.

Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, también explicó: "Max es muy directo, quizás podría haberse expresado de forma un poco más diplomática, pero ahora lo ha compensado todo. Estoy seguro de que los organizadores están muy contentos con él. También hay que tener en cuenta que estamos al final de la temporada. Todo el mundo está cansado, todo el personal aquí estaba luchando contra el jet lag y tenía bolsas bajo los ojos".

Carrera, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 seg

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08º George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12º Alex Albon (T), Williams, +43.398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38.525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fuera

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, fallo en la caja de cambios

Nico Hülkenberg (D), Haas, fallo de motor

Lando Norris (GB), McLaren, accidente

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 21 de 22 Grandes Premios)

Pilotos

01 Verstappen 549 puntos

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04º Sainz 200

05º Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 822 puntos

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12