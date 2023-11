Jos critique Max Verstappen : Ne pas foncer à l'aveuglette

Avant le GP de Las Vegas et sur place, Max Verstappen a exprimé très clairement son opinion sur la course. Son père l'a d'ailleurs mis en cause.

Max Verstappen ne se laisse pas fermer la bouche. Il était impressionnant de voir le Néerlandais à Las Vegas donner son avis sur un événement qu'il n'aime pas fondamentalement parce qu'il va à l'encontre de ses convictions sur ce que devrait être un événement de Formule 1.

"Quand j'étais enfant, j'ai été emporté par les émotions du sport automobile, pas par un quelconque élément de spectacle. En tant que coureur, je n'ai que faire de tout ce battage", a-t-il déclaré. Entre autres choses.

Compte tenu de l'importance du GP de Las Vegas pour Liberty Media, il était presque incroyable de voir Verstappen s'en prendre clairement à l'ensemble de l'événement.

Son père l'a d'ailleurs mis en cause. "Je pense qu'il peut dire des choses, mais dans ce cas d'une manière plus belle. Je le lui ai dit directement. De temps en temps, il en a besoin. Je pense aussi que la batterie est un peu vide chez beaucoup de gens", a déclaré Jos Verstappen au Telegraaf.

"Mais que Max aime faire la course, cela s'est vu. Je comprends son opinion, mais on ne peut pas s'en prendre aveuglément à tout", a déclaré le papa Jos.

Le conseiller en sport automobile de Red Bull, Helmut Marko, a lui aussi déclaré : "Max est très droit, il aurait peut-être pu s'exprimer de manière plus diplomatique, mais il a maintenant tout remis en ordre. Je suis sûr que les organisateurs sont maintenant très satisfaits de lui. Il ne faut pas oublier non plus que nous sommes en fin de saison. Tout le monde est fatigué, tout le personnel ici a dû lutter contre le décalage horaire et avait des poches sous les yeux".

Course, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (D), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident

Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12