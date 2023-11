Jos critica Max Verstappen: Non andare alla cieca

Max Verstappen ha espresso chiaramente la sua opinione sulla gara nel periodo precedente al GP di Las Vegas e anche sul posto. Suo padre lo ha rimproverato per questo.

Max Verstappen non si lascia chiudere la bocca. È stato impressionante sentire l'olandese esprimere la sua opinione a Las Vegas su un evento che fondamentalmente non gli piace, perché va contro le sue convinzioni su come dovrebbe essere un evento di Formula 1.

"Quando ero ragazzo, mi lasciavo trasportare dalle emozioni del motorsport, non da elementi di spettacolo. Come pilota, non mi interessa tutto questo clamore", ha detto. Tra le altre cose.

Considerando l'importanza del GP di Las Vegas per Liberty Media, è stato quasi incredibile quanto Verstappen abbia inveito contro l'intero evento.

Suo padre gli ha fatto un fischio per questo. "Penso che possa dire le cose, ma in questo caso in modo più gentile. Gliel'ho detto direttamente. Ogni tanto ne ha bisogno. Penso anche che molte persone abbiano le batterie un po' scariche", ha detto Jos Verstappen al Telegraaf.

"Ma si vede che a Max piace correre. Capisco la sua opinione, ma non si può accettare tutto alla cieca", ha detto papà Jos.

Anche Helmut Marko, consulente motorsport della Red Bull, ha spiegato: "Max è molto diretto, forse avrebbe potuto esprimersi in modo un po' più diplomatico, ma ora ha rimediato a tutto. Sono sicuro che gli organizzatori sono molto soddisfatti di lui. Bisogna anche tenere presente che siamo alla fine della stagione. Tutti sono stanchi, tutto il personale qui era alle prese con il jet lag e aveva le borse sotto gli occhi".

Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente

Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 Gran Premi su 22)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05° Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12