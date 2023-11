Jos critica Max Verstappen: Não te deixes levar cegamente

Max Verstappen deixou bem clara a sua opinião sobre a corrida no período que antecedeu o GP de Las Vegas e também no local. O seu pai repreendeu-o por isso.

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Max Verstappen não se deixa calar. Foi impressionante ouvir o holandês expressar sua opinião em Las Vegas sobre um evento que ele fundamentalmente não gosta porque vai contra suas crenças sobre como um evento de Fórmula 1 deve ser.

"Quando era miúdo, deixava-me levar pelas emoções do desporto automóvel e não por qualquer elemento de espetáculo. Como piloto, não me importo com toda essa agitação", disse ele. Entre outras coisas.

Considerando a importância que o GP de Las Vegas tem para a Liberty Media, foi quase inacreditável a forma como Verstappen se insurgiu contra todo o evento.

O pai dele deu-lhe um assobio por isso. "Acho que ele pode dizer coisas, mas neste caso de uma forma mais simpática. Eu disse-lhe isso diretamente. Ele precisa disso de vez em quando. Também acho que a bateria de muita gente está um pouco descarregada", disse Jos Verstappen ao Telegraaf.

"Mas deu para ver que o Max gosta de correr. Compreendo a opinião dele, mas não se pode apostar cegamente em tudo", disse o pai Jos.

O conselheiro de desporto motorizado da Red Bull, Helmut Marko, também explicou: "O Max é muito direto, talvez pudesse ter-se expressado de forma um pouco mais diplomática, mas agora já compensou tudo. Estou certo de que os organizadores estão agora muito satisfeitos com ele. Também é preciso ter em conta que estamos no final da época. Toda a gente está cansada, todo o pessoal aqui estava a sofrer com o jet lag e tinha olheiras".

Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04 Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente

Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02º Pérez 273

02º Hamilton 232

04 Sainz 200

05º Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12