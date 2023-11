Première à Las Vegas : De nombreuses leçons à tirer

Le directeur de l'équipe Ferrari, Fred Vasseur, n'a pas hésité lorsqu'on lui a demandé quelles étaient les améliorations possibles. "Si nous devons améliorer quelque chose, c'est le calendrier. Ce n'est pas facile de trouver le bon timing pour l'Asie, l'Europe, la côte est et la côte ouest", a déclaré Vasseur après la première de la course dans la métropole des joueurs.

"Avant, nous n'avions pas de problèmes parce que la Formule 1 était réservée aux Européens et que nous devions respecter le calendrier européen. Maintenant, c'est un projet mondial et il est beaucoup plus difficile de trouver quelque chose qui corresponde aux attentes des zones de toutes les 24 heures. Mais nous allons l'adapter", a déclaré Vasseur.

Le directeur de l'équipe Red Bull, Christian Horner, estime lui aussi qu'il est urgent d'adapter l'horaire. A Las Vegas, les séances se déroulaient le soir, parfois à minuit, voire plus tard encore, comme la deuxième séance d'essais après le problème de la plaque d'égout.

"Tout d'abord, nous devons bien sûr tirer de nombreuses leçons. L'une des choses que nous devons examiner est l'horaire, car cela a été brutal pour l'équipe et tous les hommes et femmes en coulisses", a déclaré Horner.

"Tout le monde quitte Vegas un peu sonné ! En tout cas, c'était un week-end brutal pour tout le monde en coulisses et je pense que nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons améliorer cela à l'avenir", a déclaré Horner.

Sa proposition : "Je pense que nous devrions commencer la course un peu plus tôt dans la soirée, car on ne peut jamais satisfaire tous les téléspectateurs. C'est une course américaine. Si nous la placions à 20 heures ou quelque chose comme ça, ce serait un peu plus agréable pour les hommes et les femmes qui travaillent en coulisses", a-t-il ajouté.

Course, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (D), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident

Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12