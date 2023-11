Premiere a Las Vegas: Molte lezioni da imparare

Dopo il primo weekend di gara a Las Vegas, una cosa sembra essere chiara: La Formula 1 deve lavorare in particolare sul programma del GP di Las Vegas per il futuro.

Il capo squadra della Ferrari, Fred Vasseur, non ha esitato quando gli è stato chiesto di indicare eventuali miglioramenti. "Se c'è qualcosa da migliorare è il calendario. Non è facile trovare i tempi giusti per l'Asia, l'Europa, la Costa Est e la Costa Ovest", ha detto Vasseur dopo la prima della gara nella metropoli del gioco d'azzardo.

"In passato non avevamo problemi perché la Formula 1 era solo per gli europei e dovevamo attenerci al calendario europeo. Ora è un progetto globale ed è molto più difficile trovare qualcosa che soddisfi le aspettative delle zone ogni 24 ore. Ma ci adatteremo", ha detto Vasseur.

Anche il team boss della Red Bull, Christian Horner, vede l'adeguamento del programma come un compito urgente. A Las Vegas, le sessioni si sono svolte di sera, a volte non prima di mezzanotte o addirittura più tardi, come la seconda sessione di prove dopo il problema del tombino.

"Per prima cosa, ovviamente, dobbiamo imparare molte lezioni. Una delle cose da rivedere è il programma, perché è stato brutale per la squadra e per tutti gli uomini e le donne dietro le quinte", ha detto Horner.

"Tutti lasciano Las Vegas un po' ammaccati! In ogni caso, è stato un fine settimana brutale per tutti coloro che sono dietro le quinte e credo che dobbiamo pensare a come migliorare la situazione in futuro", ha detto Horner.

Il suo suggerimento: "Penso che dovremmo far partire la gara un po' prima la sera, perché non si possono mai accontentare tutti gli spettatori televisivi. È una gara americana. Se la spostassimo alle 20.00 o giù di lì, sarebbe un po' più comodo per gli uomini e le donne che lavorano dietro le quinte", ha detto il britannico.

Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente

Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 Gran Premi su 22)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05° Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12