Desafío a Mercedes: Ferrari tiene el impulso

Las decisiones más importantes de la Fórmula 1 ya están tomadas. Sin embargo, en Abu Dhabi todavía hay supuestas "pequeñas cosas" en juego. Por ejemplo, el segundo puesto en el campeonato de constructores, que aporta dinero adicional. Y al menos un poco de prestigio.

Sólo cuatro puntos separan a Mercedes y Ferrari. Y los rojos están en buena forma, ya que recientemente han recuperado algunos puntos. "Si tenemos en cuenta que hace unas carreras estábamos a 60 puntos, vamos por buen camino", dijo el jefe del equipo, Fred Vasseur.

"Pero Abu Dhabi será otra historia, cuatro puntos no son nada", dijo Vasseur. No obstante, se muestra optimista. "Pudimos correr en Monza, en Singapur, en Austin, en México y este fin de semana con diferentes neumáticos, en diferentes condiciones y con diferentes compuestos y podemos estar más que motivados de cara a Abu Dhabi. El impulso está de nuestro lado, así que vamos a ver qué pasa".

No obstante, Vasseur advierte que no hay que sacar conclusiones precipitadas, "porque la última vez [en Brasil] Mercedes no estuvo a la altura en cuanto a la gestión de los neumáticos, y este fin de semana hicieron una carrera decente."

Vasseur continuó: "De pista a pista, de compuesto a compuesto, es una historia diferente, y [en Las Vegas] las condiciones eran bastante frías en comparación con el resto de la temporada, pero hemos tenido una buena gestión en el último par de carreras, pero siempre es touch and go."

Carrera, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 s

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08º George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12º Alex Albon (T), Williams, +43.398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38.525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fuera

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, fallo en la caja de cambios

Nico Hülkenberg (D), Haas, fallo de motor

Lando Norris (GB), McLaren, accidente

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 21 de 22 Grandes Premios)

Pilotos

01 Verstappen 549 puntos

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04º Sainz 200

05º Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 822 puntos

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12