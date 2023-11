Ferrari a le vent en poupe : "Je ne peux pas me permettre d'être en retard sur Mercedes

Les principales décisions en Formule 1 sont tombées. Malgré tout, il s'agit encore à Abu Dhabi de "petites choses" présumées. Comme par exemple la deuxième place au classement des constructeurs, qui apporte de l'argent supplémentaire. Et au moins un peu de prestige.

Quatre points seulement séparent Mercedes et Ferrari. Et les Rouges se portent bien, ils ont récemment gagné quelques points. "Si l'on considère que nous avions 60 points de retard il y a quelques courses, nous sommes sur la bonne voie", a déclaré le chef d'équipe Fred Vasseur.

"Mais Abu Dhabi sera une autre histoire, quatre points, ce n'est rien", poursuit Vasseur. Il reste néanmoins optimiste. "Nous avons été capables de rouler à Monza, à Singapour, à Austin, au Mexique et ce week-end avec différents pneus, dans différentes conditions et avec différents mélanges et nous pouvons être plus que motivés avant Abu Dhabi. Le momentum est de notre côté, alors voyons ce qui se passe".

Néanmoins, Vasseur prévient qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, "parce que la dernière fois [au Brésil], Mercedes n'était nulle part dans la gestion des pneus et ce week-end, ils ont fait une course correcte".

Vasseur poursuit : "D'un circuit à l'autre, d'un composé à l'autre, c'est une histoire différente, et [à Las Vegas] les conditions étaient assez froides par rapport au reste de la saison, mais nous avons eu une bonne gestion lors des quelques dernières courses, mais c'est toujours sur le fil".

Course, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (D), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident

Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12