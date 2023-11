Sfida alla Mercedes: la Ferrari ha lo slancio

Le decisioni più importanti della Formula 1 sono state prese. Tuttavia, ad Abu Dhabi sono ancora in gioco "piccole cose". Per esempio, il secondo posto nel campionato costruttori, che porta denaro aggiuntivo. E almeno un po' di prestigio.

Solo quattro punti separano Mercedes e Ferrari. E le Rosse sono in buona forma, avendo recentemente recuperato qualche punto. "Se si considera che qualche gara fa eravamo a 60 punti di distacco, siamo su una buona strada", ha detto il boss del team Fred Vasseur.

"Ma Abu Dhabi sarà una storia diversa, quattro punti non sono niente", ha detto Vasseur. Tuttavia, è ottimista. "Siamo stati in grado di correre a Monza, a Singapore, ad Austin, in Messico e questo fine settimana con pneumatici diversi, in condizioni diverse e con mescole diverse e possiamo essere più che motivati in vista di Abu Dhabi. Il momento è dalla nostra parte, quindi vediamo cosa succede".

Tuttavia, Vasseur avverte di non trarre conclusioni affrettate, "perché l'ultima volta [in Brasile] la Mercedes non si è fatta trovare da nessuna parte in termini di gestione degli pneumatici, mentre questo fine settimana ha condotto una gara decente".

Vasseur ha continuato: "Da pista a pista, da mescola a mescola, è una storia diversa, e [a Las Vegas] le condizioni erano piuttosto fredde rispetto al resto della stagione, ma abbiamo avuto una buona gestione nelle ultime due gare, ma è sempre al limite".

Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente

Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05° Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12