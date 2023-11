Desafio para a Mercedes: a Ferrari tem o ímpeto

A luta pelo segundo lugar no campeonato do mundo, atrás da Red Bull Racing, é renhida, com a Mercedes e a Ferrari separadas por apenas quatro pontos. O momento pertence claramente aos Reds.

As decisões mais importantes da Fórmula 1 já foram tomadas. No entanto, ainda há supostamente "pequenas coisas" em jogo em Abu Dhabi. Por exemplo, o segundo lugar no campeonato de construtores, que traz dinheiro adicional. E pelo menos um pouco de prestígio.

Apenas quatro pontos separam a Mercedes da Ferrari. E os vermelhos estão em boa forma, tendo recentemente recuperado alguns pontos. "Se considerarmos que estávamos 60 pontos atrás há algumas corridas, estamos num bom caminho", disse o chefe de equipa Fred Vasseur.

"Mas Abu Dhabi será uma história diferente, quatro pontos não são nada", disse Vasseur. No entanto, ele está otimista. "Conseguimos correr em Monza, em Singapura, em Austin, no México e este fim de semana com pneus diferentes, em condições diferentes e com compostos diferentes e podemos estar mais do que motivados para Abu Dhabi. O momento está do nosso lado, por isso vamos ver o que acontece."

No entanto, Vasseur adverte para não tirar conclusões precipitadas, "porque da última vez [no Brasil] a Mercedes não estava em nenhum lugar para ser encontrada em termos de gestão de pneus, e este fim de semana eles fizeram uma corrida decente."

Vasseur continuou: "De pista para pista, composto para composto, é uma história diferente, e [em Las Vegas] as condições estavam bastante frias em comparação com o resto da temporada, mas tivemos uma boa gestão nas últimas duas corridas, mas é sempre um toque e vai."

Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04 Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente

Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02º Pérez 273

02º Hamilton 232

04 Sainz 200

05º Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12